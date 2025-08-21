La asambleísta Mishel Mancheno denuncia cobros indebidos de una legisladora de la Revolución Ciudadana

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una denuncia hoy, jueves 21 de agosto de 2025, sobre los presuntos cobros de diezmos de la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC5), Nuria Butiñá.

Lo hizo mediante un video publicado en X. "Un exasesor que colaboró en su despacho denunció que le solicitaron entregar parte de su sueldo, alterar declaraciones juramentadas y soportar hostigamiento permanente. Existen pruebas claras que confirman estos hechos", afirmó en la grabación que dura 34 segundos.

No permitirá que el poder se use para abusar o atropellar, acotó al final del video. A su juicio, el Parlamento debeser un lugar de ética y no de abusos.

El pasado 14 de mayo, Mancheno fue elegida como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ocurrió con 79 votos.

Le puede interesar: En la Asamblea se archivó el proyecto de Ley Regulatorio de las Expresiones Callejeras Urbanas