Asamblea: el Comité de Ética inició el trámite de la denuncia en contra la legisladora Nuria Butiñá

En el Comité de Ética de la Asamblea Nacional se conoció, la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025, la denuncia presentada por la asambleísta Mishel Mancheno (Acción Democrática Nacional-ADN) en contra de la legisladora Nuria Butiñá (Revolución Ciudadana-RC5). Esta fue ingresada el 21 de agosto de 2025 y calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el 23 del mismo mes.

Mancheno denunció los presuntos cobros de diezmos de Nuria Butiñá. Lo hizo mediante un video publicado en X. "Un exasesor que colaboró en su despacho denunció que le solicitaron entregar parte de su sueldo, alterar declaraciones juramentadas y soportar hostigamiento permanente. Existen pruebas claras que confirman estos hechos", afirmó en una grabación que duró 34 segundos.

Ahora, tras iniciar el proceso de investigación, en tres días se notificará a la parte denunciante para que presente las pruebas de cargo. De otro lado, la legisladora investigada tendrá su derecho a la defensa para entregar sus descargos, dentro de los diez días siguientes contados desde la notificación.

Luego, la parte denunciante y denunciada serán recibidas en audiencia por el Comité, en la fecha y hora que se establezcan.

Le puede interesar: La asambleísta Mishel Mancheno denuncia cobros indebidos de una legisladora de la Revolución Ciudadana