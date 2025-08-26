Asamblea: el Comité de Ética inició el trámite de la denuncia en contra la legisladora Nuria Butiñá

En el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/comite-de-etica target=_blank>Comité de Ética de la Asamblea Nacional</a></b> se conoció, la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025, la denuncia presentada por la asambleísta <b>Mishel Mancheno</b> (Acción Democrática Nacional-ADN) en<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asambleista-mishel-mancheno-denuncia-cobros-indebidos-legisladora-revolucion-ciudadana-AY9980002 target=_blank></a></b>