Política
26 ago 2025 , 06:00

Asamblea: el Comité de Ética inició el trámite de la denuncia en contra la legisladora Nuria Butiñá

En tres días se notificará a la parte denunciante para que presente las pruebas de cargo. De otro lado, la legisladora investigada tendrá su derecho a la defensa para entregar sus descargos, dentro de los diez días siguientes contados desde la notificación.

   
  • Asamblea: el Comité de Ética inició el trámite de la denuncia en contra la legisladora Nuria Butiñá
    La sesión de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. ( Flickr de la Asamblea Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

En el Comité de Ética de la Asamblea Nacional se conoció, la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025, la denuncia presentada por la asambleísta Mishel Mancheno (Acción Democrática Nacional-ADN) en contra de la legisladora Nuria Butiñá (Revolución Ciudadana-RC5). Esta fue ingresada el 21 de agosto de 2025 y calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el 23 del mismo mes.

Mancheno denunció los presuntos cobros de diezmos de Nuria Butiñá. Lo hizo mediante un video publicado en X. "Un exasesor que colaboró en su despacho denunció que le solicitaron entregar parte de su sueldo, alterar declaraciones juramentadas y soportar hostigamiento permanente. Existen pruebas claras que confirman estos hechos", afirmó en una grabación que duró 34 segundos.

Ahora, tras iniciar el proceso de investigación, en tres días se notificará a la parte denunciante para que presente las pruebas de cargo. De otro lado, la legisladora investigada tendrá su derecho a la defensa para entregar sus descargos, dentro de los diez días siguientes contados desde la notificación.

Luego, la parte denunciante y denunciada serán recibidas en audiencia por el Comité, en la fecha y hora que se establezcan.

Le puede interesar: La asambleísta Mishel Mancheno denuncia cobros indebidos de una legisladora de la Revolución Ciudadana

¿Qué dice Nuria Butiñá?

Una vez que concluya la sustanciación de la denuncia, y de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el Comité de Ética elaborará un informe que será remitido al Pleno del Legislativo para su conocimiento, deliberación y resolución.

El Comité de Ética está integrado por Johnny Lavayen, Besibell Mendoza, Katherine Pacheco, Sergio Peña y Manuel Choro.

El pasado 22 de agosto, en su cuenta de X, Butiñá publicó un video en el que dijo que es víctima de difamación y calumnia. Utilizan la denuncia infundada de un exasesor al que destituyó por incompetencia y vagancia. Recordó que tiene más de 35 años de vida profesional y ha sido auditada en múltiples ocasiones.

Añadió que Mancheno y Peña intentaron levantar una cortina de humo para desviar la atención del escándalo de corrupción que pesa sobre dos de sus compañeros.

Le puede interesar: El Comité de Ética investigará denuncia contra la asambleísta Nuria Butiñá

Temas
Asamblea Nacional
Comité de ética
Denuncia
diezmos
proceso disciplinario
cobro
Nuria Butiñá
Mishel Mancheno
Ecuador
Quito
Noticias
Recomendadas