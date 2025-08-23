Política
El Comité de Ética investigará denuncia contra la asambleísta Nuria Butiñá

El Consejo de Administración Legislativa remitió la denuncia presentada Mishel Macheno en la que indicó que Butiñá supuestamente exigió aportes indebidos, amenazó y hostigó a un exasesor.

   
    El Comité de Ética de la Asamblea investigará denuncia contra Nuria Butiñá.( Cuenta de X de Nuria Butiñá )
En un comunicado, la Asamblea Nacional señaló que el Comité de Ética investigará la denuncia contra Nuria Butiñá. El sábado 23 de agosto de 2025, la entidad publicó en su cuenta de X que la Consejo de Administración Legislativa remitió la denuncia presentada por Mishel Mancheno.

La denuncia fue presentada por Macheno el 21 de agosto de 2025. En el documento recogió las declaraciones de un exasesor de Butiñá sobre el presunto cobro de una parte de su sueldo y la modificación de una declaración juramentada.

Con el documento remetido, el Comité de Ética podrá iniciar las investigaciones por presuntos hechos contrarios a los principios éticos que rigen en la Función Legislativa.

Tras conocerse la denuncia de Macheno, que de desempeña como primera vicepresidenta la Asamblea, le presidente del Legislativo Niels Olsen indicó que "los cobros indebidos, la corrupción y el hostigamiento no tienen cabida en la Asamblea".

