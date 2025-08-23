Política
23 ago 2025 , 11:59

Consejo de Participación pedirá a la Asamblea que complete terna para la Judicatura

La entidad dio un plazo de 10 días al legislativo tras aceptar la renuncia de la aspirante María Emilia Grijalva.

   
    El Consejo de Participación Ciudadana solicita a la Asamblea completar su terna para la selección de vocales del Consejo de la Judicatura.( Archivo API )
Fuente:
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
user placeholder

Annabell Verdezoto
En sesión extraordinaria, el Consejo de Participación Ciudadana resolvió solicitar a la Asamblea Nacional que complete su terna para la selección de vocales del Consejo de la Judicatura. Esto luego de conocer y aceptar la renuncia de la aspirante María Emilia Grijalva el sábado 23 de agosto de 2025.

Los consejeros dieron un plazo de 10 días al legislativo para que complete su terna. El tiempo corre a partir de la notificación de la resolución.

El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, reiteró que las fuentes que integran el Consejo de la Judicatura son "responsables por los perfiles enviados en las ternas".

Grijalva renunció a la postulación hace pocos días y en el oficio enviado al Consejo de Participación (Cpccs) habla de un "proceso ampliamente cuestionado" y critica a la Comisión Técnica que rechazó todas las impugnaciones con "criterios excesivamente formalistas hacia varias de las impugnaciones y sorprendentemente laxos para otras, situación que ha afectado mi confianza en este proceso".

En esa terna está la actual ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien ya se da por ganadora de una vocalía. "En mis últimos días como Ministra", dijo, aunque el proceso aún no termina. "A más tardar, en los primeros días de septiembre, el Pleno de la Asamblea posesionará a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura", agregó.

