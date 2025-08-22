Política
22 ago 2025 , 13:50

Una aspirante a la Judicatura renuncia al concurso y suma cuestionamientos al proceso

María Emilia Grijalva dijo que desconfía cómo avanza el proceso de selección de los vocales de la Judicatura.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Jacqueline Rodas
Canal WhatsApp
Newsletter

El proceso para elegir al próximo Consejo de la Judicatura sigue coleccionando cuestionamientos. Esta vez fue el de María Emilia Grijalva, integrante de la terna enviada por la Asamblea Nacional.

Grijalva renunció a la postulación y en el oficio enviado al Consejo de Participación (Cpccs) habla de un "proceso ampliamente cuestionado" y critica a la Comisión Técnica que rechazó todas las impugnaciones con "criterios excesivamente formalistas hacia varias de las impugnaciones y sorprendentemente laxos para otras, situación que ha afectado mi confianza en este proceso".

En esa terna está la actual ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien ya se da por ganadora de una vocalía. "En mis últimos días como Ministra", dijo, aunque el proceso aún no termina. "A más tardar, en los primeros días de septiembre, el Pleno de la Asamblea posesionará a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura", agregó.

LEA: Concurso Consejo de la Judicatura: Mario Godoy se salvó de defenderse en audiencia pública

No es la primera renuncia con críticas

María Emilia Grijalva no es la única concursante que renuncia, ya lo hizo el mes pasado el juez Marco Rodríguez, propuesto por la Corte Nacional para ser presidente del Consejo de la Judicatura. En su carta dijo que no hay garantías de que primen los méritos, experiencia y conocimiento en la elección.

Sobre todo por la jugada del Cpccs, que eliminó un nombre de la terna de la Corte e incluyó a Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, quien se perfila para quedarse en el cargo hasta 2031.

LEA: Consejo de la Judicatura: desde economistas hasta ingenieros comerciales buscan ser vocales

Cpccs tiene la última palabra

Los impugnantes también presentaron quejas para que se revea el archivo de los 19 cuestionamientos, cinco de ellos en contra de Godoy.

Esta tarde, el Cpccs conocerá el informe de la Comisión Técnica que bloqueó las audiencias de impugnación, el organismo tiene la decisión final.

Temas
consejo de la judicatura
concurso
renuncia
cuestionamientos
Noticias
Recomendadas