Una aspirante a la Judicatura renuncia al concurso y suma cuestionamientos al proceso

El proceso para elegir al próximo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Consejo-de-la-Judicatura target=_blank>Consejo de la Judicatura</a> sigue coleccionando cuestionamientos. Esta vez fue el de <b>María Emilia Grijalva</b>, integrante de la terna enviada por la <b>Asamblea Nacional</b>. Grija<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consejo-judicatura-mario-godoy-sin-impugnaciones-DG9967072 target=_blank></a>