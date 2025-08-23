Caso Magnicidio de FV: Hija de José Serrano teme por la vida de su papá

La hija mayor de José Serrano, habló sobre la situación de su papá con un diario internacional. En El Nuevo Herald de Miami, expresó que no confía en el sistema de justicia ecuatoriano y que teme por la vida de su padre.

Serrano fue convocado para una audiencia de formulación de cargos como presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio. La diligencia se desarrollará el 26 de agosto de 2025.

Lea más: Tras dos años del asesinato de Fernando Villavicencio, solo un policía ha sido sancionado.

"Si mi padre pisa Ecuador, lo matarán", expresó su hija mayor. Lo último que se conoció de Serrano, es que se encuentra detenido en el Centro de Detención de Krome, en Florida, tras una supuesta infracción de tránsito que lo ha puesto bajo custodia y control de agentes del Servicio de Migración (ICE).

Dicha audiencia de migración está prevista para el 25 de agosto. Serrano había pedido asilo político en Estados Unidos en 2021, argumentando el tema del crimen organizado en el país.

Sobre esto, su hija comentó en El Nuevo Herald, que Serrano denunció vínculos del Gobierno con el narcotráfico. Por eso asegura que no tendría un proceso justo e independiente en el país.

Revise: La Fiscalía investiga a la abogada de Jorge Glas por filtrar versión que lo vincula al crimen de Villavicencio.