Política
09 oct 2025 , 11:35

Marlon Vargas: "Nuestros pueblos y nacionalidades nunca han sido violentos"

Vargas enfatizó que el paro nacional no solo exige el subsidio al diésel, sino también inversión en salud y educación para las comunidades indígenas.

   
  • Marlon Vargas: Nuestros pueblos y nacionalidades nunca han sido violentos
    10 de septiembre del 2025. Marlon Vargas, presidente de la Conaie, durante una rueda de prensa.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, brindó una entrevista a CNN la noche del miércoles 8 de octubre para hablar sobre el paro nacional y sus exigencias al Gobierno de Daniel Noboa.

En primer lugar, descartó que las bases del movimiento indígena sean violentas. Atribuyó sus reacciones a provocaciones de la fuerza pública. En este contexto, dijo que suelen usar bastones y lanzas como "símbolo de resistencia".

“Reitero, nuestros pueblos y nacionalidades nunca han sido violentos, nunca han portado armas para agredir o disparar a sus propios hermanos", manifestó.

Añadió que el paro no es solo por el subsidio al diésel, sino también para exigir salud, educación y seguridad a las comunidades indígenas.

"Lo nuestro va más allá del subsidio, es parte de nuestra lucha. Pero la lucha sobre todo es por la educación, que está deteriorada en las comunidades fronterizas, en los páramos. La salud, eso también es la lucha del movimiento indígena, porque en los hospitales no tenemos medicinas", expresó Vargas en una entrevista con CNN la noche del miércoles 8 de octubre.

LEA: Tras una movilización hacia Ibarra, la Unorcac advirtió que paralizaría la ciudad si no logra un diálogo con el Gobierno

También dijo que el Gobierno ofreció más seguridad a cambio de subir el IVA del 12 al 15 %, pero que eso no se ha visto "porque todos los días hay asesinatos, desapariciones".

Si el Gobierno se compromete a destinar el dinero del subsidio al diésel a educación, salud y seguridad, ¿levantarán el paro nacional?, le preguntó el entrevistador Fernando del Rincón.

Vargas respondió que siempre han sido un "pueblo de diálogo", pero criticó que los ofrecimientos de los gobiernos de turno para la Amazonía han quedado en nada.

LEA: Las protestas en San Miguel del Común, en la Panamericana norte, dejan un primer herido

"El Gobierno tiene que dialogar con los pueblos y nacionalidades, un diálogo digno, con transparencia y resultados para resolver los problemas que mencioné. Pero el Gobierno no quiere dialogar, simplemente dictamina estado de excepción, toque de queda...".

Ecuador cumple este jueves 9 de octubre 18 días de paro nacional, que deja al menos un fallecido y docenas de detenidos. Los cierres viales continúan, incluso en el comienzo del feriado.

LEA: Cardenal Luis Cabrera: Alza del diésel no es más que un detonante para las protestas

Temas
Salud
CONAIE
Educación
paro nacional
CNN
entrevista
eliminación del subsidio al diésel
Marlon Vargas
Ecuador
Noticias
Recomendadas