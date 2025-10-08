Política
Cardenal Luis Cabrera: Alza del diésel no es más que un detonante para las protestas

Cabrera resaltó que el Gobierno y la Conaie deben buscar el diálogo para terminar con las protestas.

   
El cardenal de la Iglesia Católica, Luis Cabrera, considera que la eliminación del subsidio al diésel no es el único factor que ha llevado a las protestas sociales.

"El alza del combustible no es más que un detonante de toda una realidad muy compleja, estructural, que los entendidos llaman una realidad de pobreza", expresó la mañana de este miércoles 8 de octubre en una entrevista con Contacto Directo.

A su criterio, Ecuador aún sufre de falta de empleo adecuado; falta de salud y educación de calidad; corrupción; inseguridad. También considera que el incremento de los combustibles ha encarecido los productos.

"Son esos elementos que están detrás de estas manifestaciones", expresó.

Cabrera resaltó que el camino para llegar a la paz es el "diálogo con sinceridad y profundidad". "El diálogo es la herramienta más inteligente y práctica para afrontar los problemas comunes", dijo.

Ecuador cumple este miércoles su día 17 de paro nacional convocado por la Conaie. Aunque parecía que las protestas iban disminuyendo, nuevamente hubo focos de manifestaciones, la más grave, un ataque con piedras a la caravana presidencial en Cañar.

