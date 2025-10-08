Cardenal Luis Cabrera: Alza del diésel no es más que un detonante para las protestas

El cardenal de la Iglesia Católica,<b> Luis Cabrera</b>, considera que la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminacion-del-subsidio-al-diesel target=_blank>eliminación del subsidio al diésel</a> no es el único factor que ha llevado a las protestas sociales. El alza del combustible <b>no es más</b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/paro-nacional-ecuador-ataque-daniel-noboa-marlon-vargas-MG10251591 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/conaie-caravana-presidencial-canar-provocacion-politica-PG10252739 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <i></i>