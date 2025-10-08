Ecuador
Las protestas en San Miguel del Común, en la Panamericana norte, dejan un primer herido

Los moradores cerraron la Panamericana Norte con montículos de tierra y quema de llantas.

   
    Protestas en San Miguel del Común, en la Panamericana Norte.( Captura de pantalla )
Las protestas en la Panamericana Norte, en San Miguel del Común, dejan un primer afectado. Según el Cuerpo de Bomberos Quito, se trata de un hombre que presentó heridas por perdigones.

"Se atendió la emergencia y se procedió a movilizar al paciente a la casa de salud", señaló la institución.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció una "violenta incursión policial y militar" en la comuna.

Revise: Estas con las vías cerradas en Ecuador por el paro nacional este miércoles 8 de octubre

"La Fuerza Pública ingresó con violencia a la comunidad lanzando gases lacrimógenos en inmediaciones de escuelas y viviendas, sin respetar la presencia de niñas, niños y personas mayores", señaló la Conaie en su cuenta de X.

También reportaron "varios heridos", personas afectadas por los gases y detenidos.

En sus cuentas oficiales, la Policía Nacional únicamente informó que pasadas las 13:00 se habilitó la vía para "garantizar la libre circulación vehicular y mantener el orden público".

Cierre de la Panamericana Norte

Habitantes de San Miguel del Común de la parroquia de Calderón, extremo norte de Quito, cerraron la Panamericana Norte con montículos de tierra y quema de llantas.

LEA: Martes 7 de octubre, el día en que el paro nacional dio un giro preocupante

El cierre vial se presenta en sentido norte-sur. La Policía Nacional se desplegó al sitio para intentar retomar el flujo vehicular.

San Miguel del Común es uno de los puntos de Quito que más ha presentado cierres viales desde que la Conaie convocó a un paro nacional.

