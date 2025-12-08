Política
Lourdes Tibán propone una tercera vía que agrupe a los buenos de la derecha y la izquier

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tbán, plantea una tercera vía en la cual tanto la izquierda como la derecha ecuatoriana trabajen para mejorar los sectores más prioritarios del país

   
    Prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tiban( Ecuavisa )
La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, planteó este lunes 8 de diciembre la posibilidad de generar un acercamiento entre la derecha y la izquierda en la política nacional, con el objetivo de impulsar proyectos que beneficien al país.

LEA: Fallece el padre de la Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga

En una entrevista, Tibán señaló que, para sacar adelante al Ecuador, es necesario analizar los errores tanto de la izquierda como de la derecha, y que la única manera de avanzar es reuniéndose y llegando a consensos.

La prefecta aclaró que su reciente reunión con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y con la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, no tuvo como objetivo debilitar al correísmo, sino tratar temas de agenda entre provincias. Además, mencionó que el correísmo ha enfrentado problemas internos debido a la corrupción, las mafias y decisiones propias.

LEA: Marcela Aguiñaga se desvincula oficialmente de la Revolución Ciudadana

Tibán destacó que este tipo de reuniones las realiza con alcaldes de varias ciudades, sin importar la bandera política que representen. La funcionaria indicó que, cuando se deje de lado la mala política tanto de la izquierda como de la derecha, se podrán formar alianzas efectivas en beneficio del país.

Tibán anunció su intención de visitar cada provincia de Ecuador para fomentar la colaboración y trabajar de manera conjunta por el desarrollo del país.

Reunión entre las prefectas de Guayas y Cotopaxi genera descontento en el correísmo

La reciente reunión entre las prefectas de Guayas, Marcela Aguiñaga, y Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, causó fuertes críticas por parte del movimiento político al que pertenecía Aguiñaga, quien decidió abandonar la Revolución Ciudadana.

El presidente vitalicio del partido, Rafael Noboa, retiró todo apoyo a la prefecta y declaró: "Con nosotros no cuentes, busca a Noboa o a Tiban", en referencia a la posibilidad de que Aguiñaga participe en la campaña de reelección para las elecciones de autoridades seccionales previstas para 2027.

LEA: Tensión entre Roberto Luque y Marcela Aguiñaga por el polémico Quinto Puente

Tras estas declaraciones, la prefecta de Guayas anunció el 3 de diciembre su desvinculación oficial de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento político del que aseguró haber sido "despojada de su espacio".

