07 dic 2025 , 10:01

Fallece el padre de la Prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga

La noticia se confirmó la mañana del domingo 7 de diciembre, la prefecta dio un emotivo mensaje a su padre en redes sociales.

   
    Prfecta del Guayas junto a su Padre. ( Redes sociales )
Esta mañana se confirmó el fallecimiento de Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte, padre de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. El deceso fue informado oficialmente por la Prefectura del Guayas.

La propia prefecta se pronunció a través de sus redes sociales, expresando su dolor y recordando a su padre con cariño: “Hoy se ha ido mi padre amado, Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte... Me quedo con su abrazo, con su voz y con su ejemplo”.

Diversas instituciones públicas, incluyendo la Presidencia de la República, la Municipalidad de Guayaquil y otras autoridades manifestaron sus condolencias y solidaridad con la funcionaria y su familia.

