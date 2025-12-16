La nueva Ley del Deporte será corregida en la Comisión de la Salud antes de una votación final

La sesión n°57 del pleno de la Asamblea Nacional era a las 10:00 y empezó pasadas las 11:00. En ese lapso, eran visibles intensas conversaciones entre el oficialismo y el correísmo sobre la nueva Ley del Deporte.

La reincorporada coordinadora de ADN, Valentina Centeno, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, el exfutbolista Fricson George y el expresidente del Manta FC, Jaime Estrada, fueron parte de los asambleístas que dialogaron.

Había un punto especial que preocupaba. En el artículo 218 sobre los pronósticos deportivos se incluía, en lo relacionado a las actividades de casinos, salas de juego, casa de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, que únicamente podrán ser realizados por personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.

"Eso está prohibido, inclusive hubieron ya consultas expresas a los ciudadanos y dijeron que no. Entonces, esas cosas que se querían o se podrían prestar para malinterpretaciones dentro de este proyecto de ley", dijo Estrada.

Esta redacción sería eliminada. Se mantiene el capítulo de pronósticos deportivos en cuanto a su reconocimiento y regulación mediante el ente rector del deporte, exigiendo mecanismos de prevención de la ludopatía, protección de menores y datos personales, pero se buscará más, dice el oficialismo.

"Acá hay que regularlo desde otros organismos de control, como Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas (SRI), UAFE (Unidad de Análisis Financiero Económico)", dijo el legislador Andrés Guschmer.

La decisión acordada entre oficialismo y correísmo fue que regrese el informe para segundo debate a la Comisión de Salud para acoger las observaciones.

"Sobre beneficios para las ligas barriales, para las ligas cantonales que no estaba completamente claro", agregó Estrada.

Hay otros temas que se van consolidando la ley, como la creación de sociedades anónimas deportivas que, por ejemplo, en el caso de los clubes de fútbol es voluntaria o el conocimiento de los deportes electrónicos, conocidos como e-sports.

La Comisión de Salud deberá presentar los cambios para continuar el debate y la votación, que si llega a ser unánime, con acuerdo entre oficialismo y correísmo, sería una sorpresa. Un posible milagro de Navidad.