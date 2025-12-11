Política
11 dic 2025 , 12:55

ADN denuncia al jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González, por supuesto cobro de diezmos

La asambleísta oficialista Ana Belén Tapia denunció al legislador Juan Andrés González por el presunto cobro de diezmos a un exasistente.

   
    Juan Andrés González en el Pleno.( Asamblea Nacional )
La asambleísta de la bancada ADN, Ana Belén Tapia, denunció, la mañana de este jueves 11 de diciembre, al legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, por un presunto cobro de diezmos que incluye pagos por cambios de aceite de su vehículo, vuelos de avión y otros rubros que superarían los USD 2 000.

La legisladora oficialista explicó a los medios de comunicación que la denuncia llegó a través del correo institucional de la Asamblea Nacional. En el documento, un exasistente del legislador correísta detalla que se le habría exigido el pago de diezmos. Además, afirma haber sido víctima de maltratos por parte de Gonzales, que cuando se negó a pagar lo obligo a renunciar.

La asambleísta confirmó que la denuncia cuenta con pruebas materializadas ante una notaría, entre ellas comprobantes de pago en los que constaría el nombre del legislador de la Revolución Ciudadana.

Quote

“Realmente es un tema que ya no nos sorprende, es en lo que ha caído la bancada de la Revolución Ciudadana respecto a diezmos, maltratos y a generar un ambiente laboral pésimo”, señaló Ana Belén Tapia, asambleísta de la bancada ADN.

La denuncia fue presentada al Comité de Ética de la Asamblea Nacional

Tapia también confirmó que la denuncia ya fue presentada ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, instancia que será la encargada de investigar la acusación en contra del legislador correísta.

La asambleísta arremetió contra González, recordando que en días pasados “los ha calificado de terroristas cuando no tiene ni la ética ni la moral para hacerlo”, expresó.

