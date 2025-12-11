ADN denuncia al jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González, por supuesto cobro de diezmos

La asambleísta de la bancada ADN, Ana Belén Tapia, denunció, la mañana de este jueves 11 de diciembre, al legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, por un presunto cobro de diezmos que incluye pagos por cambios de aceite de su vehículo, vuelos de avión y otros rubros que superarían los USD 2 000.

La legisladora oficialista explicó a los medios de comunicación que la denuncia llegó a través del correo institucional de la Asamblea Nacional. En el documento, un exasistente del legislador correísta detalla que se le habría exigido el pago de diezmos. Además, afirma haber sido víctima de maltratos por parte de Gonzales, que cuando se negó a pagar lo obligo a renunciar.

La asambleísta confirmó que la denuncia cuenta con pruebas materializadas ante una notaría, entre ellas comprobantes de pago en los que constaría el nombre del legislador de la Revolución Ciudadana.