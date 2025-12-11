ADN denuncia al jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González, por supuesto cobro de diezmos

La asambleísta de la bancada ADN, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ana-belen-tapia-designada-presidenta-comision-fiscalizacion-asamblea-nacional-ecuador-FC10472236 target=_blank>Ana Belén Tapia</a></b>, denunció, la mañana de este jueves 11 de diciembre, al legislador de la <b>Revolución Ciudadana</b>, <b>Juan Andrés González</b>, por un presunto cobro de <i>diezmos</i> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/adn-salva-jimmy-martin-exministro-salud-juicio-politico-BA10546997 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>