Política
25 nov 2025 , 16:41

Ana Belén Tapia fue designada vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea

El presidente de ese organismo, Ferdinan Álvarez, le tomó juramento este martes 25 de noviembre de 2025. Reemplaza en el cargo a Nataly Morillo, quien dejó la Legislatura para convertirse en la ministra de Gobierno del presidente Daniel Noboa.

   
    Momento en el que Ferdinan Álvarez, presidente de Fiscalización, tomó el juramento de Tapia.( Flickr de la Asamblea Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Con seis votos afirmativos, Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional eligió a la legisladora Ana Belén Tapia Vallejo como su nueva vicepresidenta. Reemplaza a Nataly Morillo Solórzano, quien renunció al cargo de asambleísta para ejercer las funciones de ministra de Gobierno, en el gabinete del presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

Tapia es representante de Napo por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Es abogada y magíster en Derecho Constitucional. Cuenta con un Diplomado en Gestión Educativa.

Posee una larga trayectoria como defensora de derechos. Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, tomó el juramento de Tapia.

Ella agradeció por el respaldo. “Asumo con mucha humildad y responsabilidad este espacio, con el compromiso de trabajo para con el país y por Napo. Es un orgullo para mi ser la primera mujer amazónica en ejercer el cargo la vicepresidenta de una un espacio tan importante”.

