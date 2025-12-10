Política
10 dic 2025 , 19:51

Asamblea Nacional: Comisión Relaciones Internacionales aprobó por unanimidad informe sobre tratado de armas

El presidente Daniel Noboa remitió el documento para la ratificación en el pleno de la legislatura.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Paúl Romero
Canal WhatsApp
Newsletter

Este miércoles la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó por unanimidad el informe sobre el tratado de comercio de armas.

El pasado 20 de noviembre el presidente Daniel Noboa solicitó el trámite parlamentario del instrumento internacional para regular y transparentar el comercio de armas convencionales, prevenir el tráfico ilícito y evitar que se desvíen a organizaciones criminales.

Lea: Porte de armas: estos son los requisitos para armas letales, no letales y gas pimienta

Oficialistas y opositores votaron a favor para que el informe pase al pleno.

Quote

“Fortalecer la seguridad del país, el control efectivo de armas y sobre todo la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada”.

Quote

“Estamos de acuerdo en poder aportar para que este que es un tratado de carácter internacional, aporte en la seguridad nacional”.

El tratado se aplicará en las categorías establecidas por la Organización de las Naciones Unidas.

  • Carros de combate
  • Vehículos blindados de combate
  • Sistemas de artillería de gran calibre
  • Aeronaves de combate
  • Helicópteros de ataque
  • Buques de guerra
  • Misiles y lanzamisiles
  • Armas pequeñas y armas ligeras.

    • Según el informe, cada estado establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación de municiones.

    Le puede interesar: Porte de armas: ¿cómo funciona la medida en países de Latinoamérica donde es permitido?

    El tratado también limita las exportaciones de armas si menoscaban la paz y seguridad y permitan la violación del derecho internacional humanitario.

    Temas
    Asamblea Nacional
    armas
    Comisión de Relaciones Internacionales
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas