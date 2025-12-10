Asamblea Nacional: Comisión Relaciones Internacionales aprobó por unanimidad informe sobre tratado de armas

Este miércoles la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó por unanimidad el informe sobre el tratado de comercio de armas.

El pasado 20 de noviembre el presidente Daniel Noboa solicitó el trámite parlamentario del instrumento internacional para regular y transparentar el comercio de armas convencionales, prevenir el tráfico ilícito y evitar que se desvíen a organizaciones criminales.

Lea: Porte de armas: estos son los requisitos para armas letales, no letales y gas pimienta

Oficialistas y opositores votaron a favor para que el informe pase al pleno.