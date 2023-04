Porte de armas: ¿cómo funciona la medida en países de Latinoamérica donde es permitido?

La discusión alrededor del porte y tenencia de armas no es solo local . Este 1 de abril, el presidente Guillermo Lasso firmó un Decreto Ejecutivo permitiendo que civiles puedan tenerlas en Ecuador; mientras, en otros países de la región, ese permiso se concedió con anterioridad.

Los requisitos que piden en ese país son similares a los establecidos en Ecuador: certificado psicológico o certificado de no consumo de drogas; también otros como: una carta de honestidad, firmada por el empleador; cartilla del servicio militar; certificado médico de no impedimento físico; carta de antecedentes no penales y el comprobante de domicilio vigente.

El costo de la solicitud es de más de $100, por concepto de excepción o revalidación de la licencia.

Entre las restricciones está la prohibición de llevar armas a manifestaciones y celebraciones públicas, reuniones o asambleas.

La Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos también incluye las sanciones con pena privativa de libertad, así como multas, en caso de cometer ilegalidades alrededor de las armas.

Por ejemplo, quien no tiene licencia o tenga el arma en lugares no autorizados, serán sancionados con diez a cien días de multa, lo que equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.