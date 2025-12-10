ADN salva a Jimmy Martin, exministro de Salud, de un proceso de juicio político

La bancada oficialista ADN no dio paso a la calificación de juicio político en contra de Jimmy Martin, exministro de Salud, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional este miércoles 10 de diciembre.

Esa fuerza política dijo que su abstención se dio porque el "país necesita decisiones responsables, no espectáculos".

"(...) dar paso a un juicio político que no aporta soluciones reales, solo desviaría la atención de lo urgente: enfrentar a las mafias enquistadas en el sistema sanitario", reza un comunicado.

Debido a que la Comisión de Fiscalización tiene mayoría oficialista, los ministros de Noboa están libres de algún juicio político, como ha sido el caso, por ejemplo, de Inés Manzano.

La propuesta de juicio político en contra de Martin surgió de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), quienes lo señalaron de incumplimiento de funciones por el desabastecimiento de medicinas, insumos médicos y falta de pagos a prestadores externos.

