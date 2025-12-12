Política
12 dic 2025

La Asamblea tramita un proyecto para crear un nuevo feriado nacional en Ecuador

Se trata de una propuesta que presentó una exasambleísta de Loja.

   
    Festival de Artes Vivas en Loja este 2025.( Municipio de Loja )
user placeholder

Juan Pinchao
La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional inició el trámite para que el 18 de noviembre de cada año sea considerado como feriado nacional en Ecuador.

Esta propuesta fue presentada por la ahora exasambleísta representante de Loja, Lucía Placencia (ID), justamente para contribuir a la reactivación turística y económica de la ciudad.

La iniciativa busca ser un complemento a la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea, en 2022, que declaró el 18 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Artes Vivas y Escénicas en el Ecuador.

Cabe recordar que durante noviembre, en Loja se desarrolla el Festival de Artes Vivas, que convoca a cientos de artistas nacionales e internacionales, así como a turistas extranjeros.

El presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo, Eckenner Recalde (ADN), dispuso que esta iniciativa se ponga en conocimiento de todos los integrantes de la comisión, de la ciudadanía y de las organizaciones registradas para el efecto.

La propuesta deberá pasar por dos debates en el Pleno de la Asamblea y también por la aprobación del presidente Daniel Noboa.

