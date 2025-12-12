Política
Noboa y Jerí acuerdan reforzar la frontera entre Ecuador y Perú para frenar delitos

Los mandatarios coincidieron en articular acciones para luchar contra el narcotráfico y la minería ilegal.

   
    Rueda de prensa de José Jerí y Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet.( David Guerra/ECUAVISA )
Daniel Noboa y José Jerí, presidentes de Ecuador y Perú, respectivamente, acordaron reforzar la frontera entre ambos países para frenar delitos como el narcotráfico y la minería ilegal.

Así lo manifestaron la tarde de este viernes 12 de diciembre desde el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, donde mantuvieron el decimosexto Gabinete Binacional.

Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú en Quito.
Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú en Quito. ( Presidencia de Ecuador )

Estos acuerdos y entendimientos quedaron suscritos en una declaración presidencial.

"Nuestras fronteras tienen que ser reforzadas y hemos coincidido, a propuesta del presidente Noboa, en usar la tecnología. En la medida en que trabajemos en conjunto en ese objetivo, estamos convencidos de que vamos a frenar una de las fuentes de criminalidad entre ambos países", manifestó Jerí.

"Hemos hablado sobre la cooperación en frontera, sobre los retos en minería ilegal y narcotráfico. Pero más que nada, hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar. Mientras más juntos estemos, mejor nos va a ir", expresó Noboa, quien a su vez agradeció a Jerí por haber visitado Quito.

Asimismo, los ministros de Energía de ambos países firmaron un memorando de entendimiento en materia de hidrocarburos.

