Noboa y Jerí acuerdan reforzar la frontera entre Ecuador y Perú para frenar delitos

Así lo manifestaron la tarde de este viernes 12 de diciembre desde el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, donde mantuvieron el decimosexto Gabinete Binacional .

Daniel Noboa y José Jerí , presidentes de Ecuador y Perú, respectivamente, acordaron reforzar la frontera entre ambos países para frenar delitos como el narcotráfico y la minería ilegal .

Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú en Quito. ( )

Estos acuerdos y entendimientos quedaron suscritos en una declaración presidencial.

"Nuestras fronteras tienen que ser reforzadas y hemos coincidido, a propuesta del presidente Noboa, en usar la tecnología. En la medida en que trabajemos en conjunto en ese objetivo, estamos convencidos de que vamos a frenar una de las fuentes de criminalidad entre ambos países", manifestó Jerí.

LEA: Noboa emite decreto para nueva fórmula de cálculo en el precio de los combustibles en Ecuador

"Hemos hablado sobre la cooperación en frontera, sobre los retos en minería ilegal y narcotráfico. Pero más que nada, hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar. Mientras más juntos estemos, mejor nos va a ir", expresó Noboa, quien a su vez agradeció a Jerí por haber visitado Quito.

Asimismo, los ministros de Energía de ambos países firmaron un memorando de entendimiento en materia de hidrocarburos.

LEA: Daniel Noboa analizó temas de cooperación en una reunión con el rey de Noruega