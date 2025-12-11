Noboa emite decreto para nueva fórmula de cálculo en el precio de los combustibles en Ecuador

El presidente Daniel Noboa firmó la noche de este jueves 11 de diciembre el decreto N.º. 242 con el cual reforma la fórmula de cálculo para los precios de los combustibles en Ecuador.

Con esto, se deja a la expectativa los valores de las gasolinas extra y ecopaís, así como el diésel.

Se espera que haya una reducción en los precios, en especial en el diésel, pues en el decreto se establece que desde el 12 de diciembre de 2025 y hasta el 11 de enero de 2026 no se incorpore el Precio de Paridad de Importación sin margen de abastecedora (Petroecuador).

En octubre 2025, el presidente Noboa ofreció que el precio del diésel sería de USD 2,78 desde el 15 de diciembre y de USD 2,70 desde el 15 de febrero.

El anuncio surgió luego del paro nacional convocado por la Conaie precisamente por el incremento en el costo del diésel, que pasó de USD 1,80 a USD 2,80, precio que se mantiene a la fecha.

Mientras que el precio de las gasolinas extra y ecopaís se encuentra en USD 2,84.

