Perú paga más por el diésel, pero el precio de sus productos y del transporte de pasajeros se equipara a los de Ecuador

Ecuavisa.com elaboró una lista de 10 productos de consumo masivo en ambos países, tomando como referencia los precios que dos supermercados populares de Ecuador y Perú ofrecen en sus páginas web actualizadas. Estos resultados, además, se compararon con un reportaje que la cadena informativa DNews hizo en junio pasado para toda América del Sur.

Pese a la diferencia considerable en el costo del diésel, los precios de alimentos y servicios como el transporte de pasajeros , en ambos países, son similares. Incluso, en algunos casos, Perú tiene precios más bajos.

Cuando los precios internacionales superan ciertos límites, el Estado peruano activa el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que busca evitar incrementos abruptos en los costos internos. Sin embargo, este sistema no subsidia directamente el consumo , sino que amortigua temporalmente los aumentos. Mientras que Ecuador optó hace un mes por replicar en el diésel su sistema de bandas vigente con las gasolinas, que eleva o baja el precio al consumidor de forma más controlada a la de Perú, según el comportamiento internacional.

En octubre de 2025, el precio del diésel en Perú es de USD 4,46 por galón , mientras que en Ecuador alcanza los USD 2,80, luego de la eliminación del subsidio decretada por el Gobierno. Esta diferencia, de más del 59 %, responde a modelos económicos distintos . Perú eliminó los subsidios directos al combustible, permitiendo que su precio fluctúe según el mercado internacional.

En Perú, los precios son más bajos, principalmente en productos proteicos como carne, pollo y arroz. En Ecuador, se registran valores más bajos en vegetales, frutas, lácteos y panificados. Sin embargo, en términos generales, las diferencias de precios entre los dos países no son sustanciales, lo que sugiere que el impacto del precio del diésel en la cadena de distribución se mitiga por otros factores como la competencia entre proveedores y medidas internas del mercado.

Una situación distinta se observa en el transporte terrestre interprovincial e interdepartamental, que genera sorpresas e interrogantes. En Perú, el boleto para un viaje en bus de pasajeros entre Lima y Arequipa, con una distancia de 1 000 km, cuesta unos USD 8,80, hasta los USD 20, el precio varía dependiendo de la hora y ruta del viaje, mientras que en Ecuador, una ruta de 700 km entre Quito y Loja tiene un valor de USD 24.

Estos datos se recogieron de la página web del Terminal Plaza Norte de Lima (Perú), así como de la cooperativa Loja de Ecuador.

A pesar del mayor costo del diésel en Perú, los precios de los pasajes se mantienen más bajos, teniendo en cuenta que los buses que prestan el servicio son de gamas y características parecidas a los de Ecuador.

Según el economista ecuatoriano, Andrés Albuja, esto se debe a fallas de mercado como el menor nivel de competencia, que existiría en Ecuador, y que ha hecho que el costo de vida sea en cierta manera más alto que el de Perú.

Hay que tomar en cuenta, además, que la calidad del diésel en Perú (Euro 4) es mucho mejor porque tiene 50 partículas de azufre. Mientras que la de Ecuador (Euro 2) acumula cinco veces más: 250 partículas de azufre. En conclusión, el diésel peruano contamina el ambiente mucho menos que el que se consume en Ecuador.

En el contexto macroeconómico, Perú registra una inflación anual del 4,25 %, frente al 0,72 % de Ecuador. Esta diferencia refleja una mayor presión sobre los precios en el mercado peruano, aunque no ha derivado, hasta ahora, en una diferencia sustancial en el costo final de los bienes básicos que consumen las familias más vulnerables.

En ambos países, el salario mínimo resulta insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica familiar. En Perú, esta alcanza los USD 557 mensuales, mientras que su salario mínimo es de USD 329. En Ecuador, la canasta básica supera los USD 814, frente a un salario básico unificado de USD 460.

Cabe anotar además que la situación laboral en Perú también es mejor que la ecuatoriana. Su tasa de desempleo en este año es del 6,1 % y el subempleo no pasa del 8 %. En Ecuador, el desempleo es del 3 %, pero la informalidad (subempleo) llega al 19 %.

Según el economista Albuja, Perú ha tenido un crecimiento entre el 6 % y el 7 % cada año y Ecuador apenas del 1 %. Y menciona que en el país vecino, las políticas financieras eficientes y la inversión de la empresa extranjera ha generado un mayor dinamismo de su economía.