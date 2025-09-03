Leonidas Iza se acogió a derecho al silencio en denuncia de presunto secuestro a policías

El excandidato presidencial y expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, se acogió este miércoles 3 de septiembre a su derecho al silencio tras ser llamado a declarar por la Fiscalía en el marco de la investigación por el presunto secuestro a tres policías.

El abogado de Iza, Carlos Poveda, declaró a los medios que la parte denunciante argumenta que los policías fueron víctimas de un secuestro extorsivo, una versión que, según el letrado, deberán demostrar ante el juez.

LEA: Los tres policías retenidos admitieron que compartían un chat llamado "Asadero de cuy" sobre Leonidas Iza

Los tres policías fueron retenidos por la población y sometidos a una audiencia de justicia indígena donde admitieron que eran agentes de inteligencia que realizaban seguimientos y espionajes a Iza. Además, fueron obligados a disculparse para ser puestos en libertad.

Por su parte, Iza mantuvo su inocencia frente a los medios de comunicación, y señaló que los agentes fueron a perseguirlo a su casa. "La justicia indígena solo investigó", defendió a la salida de la cita judicial.

LEA: Leonidas Iza fue denunciado por presunto secuestro tras la retención de tres policías

Para él, y según publicó en sus redes sociales, la judicialización del caso por la vía ordinaria solo responde a una "persecución política" y, en la puerta de la Fiscalía, declaró a los medios que él solo era un comunero al que habían ido a perseguir y que no se aplicó la parte final de la justicia indígena que implica agua, fuete (latigazo) y ortiga.

"¿La Fiscalía cuándo investigará los actos ilícitos que realiza el Gobierno en mi contra?", preguntó irónicamente en redes.

LEA: La Policía interpuso un hábeas corpus para liberar a agentes retenidos por comunidad indígena de Cotopaxi