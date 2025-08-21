Seguridad
21 ago 2025 , 06:42

La Policía interpuso un hábeas corpus para liberar a agentes retenidos por comunidad indígena de Cotopaxi

La Policía interpuso un habeas corpus para que desde la justicia se ordene la inmediata liberación de los tres policías retenidos en Cotopaxi. En su petición explican qué los policías colaboraban con Fiscalía.

   
    Imagen de un comando policial en Latacunga, Cotopaxi.( Televistazo )
En la Unidad Judicial De Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Latacunga se instaló la madrugada de este jueves 21 de agosto una audiencia de hábeas corpus impulsada por la Policía Nacional para liberar a tres de sus agentes retenidos por la comunidad indígena de San Ignacio de la parroquia Toacaso, en Cotopaxi.

En su petición, la institución señala que los uniformados, de la Dirección General de Inteligencia, estaban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado.

Por ello, según el parte policial que registró esta retención, los agentes realizaban tomas fotográficas a la vivienda de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, el pasado 18 de agosto.

El excandidato presidencial relató que, cuando salió a confrontarlos, dos de los agentes pidieron a un hombre que manejaba una camioneta que lo atropelle y calificó este hecho como un atentado a su vida.

"Luego, en un procedimiento interno dicen que vienen a cuidar mi vida, que son policías, porque van a atentar contra mi vida, pero en un segundo momento señalan que porque he dado declaraciones públicas, el Gobierno Nacional, las autoridades superiores de estos dos policías, mandan a hacer un seguimiento a detalle" señaló el exdirigente. Los policías habían estado siguiéndolo desde el viernes, denunció Iza.

Por esa situación, la comunidad retuvo a los agentes y han llevando a cabo una audiencia de justicia indígena desde el 19 de agosto, cuya resolución se conocerá este jueves a partir de las 13:00.

La Policía busca que el juez disponga de forma inmediata la libertad de los servidores policiales retenidos en contra de su voluntad, alegando que se están violando sus derechos constitucionales de libertad y libre tránsito; y que se ordene que Leonidas Iza ofrezca disculpas públicas.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) calificó de maliciosa la solicitud de hábeas corpus, un recurso constitucional que tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Señalaron que ese pedido viola el diálogo que debe haber entre la justicia ordinaria y la indígena.

David Cordero-Heredia. abogado de Leonidas Iza, aseveró que no está en ejerciendo ningún tipo de autoridad en la comunidad indígena y por tanto no podía ser demandado en este ni proceso ni podría ser objeto de alguna de las medidas de reparación.

El juez Juan Jaramillo Ponce suspendió la audiencia de hábeas corpus a las 07:46 para que un psicólogo pueda realizar una evaluación a los tres policías retenidos en la comunidad San Ignacio, por lo que dispuso que personal de la Judicatura pueda ser trasladado. Cuando se cumpla con esa diligencia, se reinstalará la audiencia este jueves.

Temas
justicia indígena
Policía Nacional
habeas corpus
Leonidas Iza
Ecuador
Noticias
