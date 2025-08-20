Ecuador
¿Quiénes son los tres policías retenidos acusados de hacer seguimientos a Leonidas Iza?

Los tres agentes permanecen atados a las columnas de un inmueble.

   
    Imagen de uno de los policías retenidos en Toacaso, Cotopaxi.( Ecuavisa )
Tres policías acusados de hacer seguimientos a Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, permanecen retenidos desde la tarde del lunes 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, parroquia Toacaso, a 40 kilómetros de Latacunga.

Tras su retención, la comunidad incautó sus celulares y ahora revisan el contenido de los mismos.

"Seguimos en el proceso de investigación de los más de 5 000 chats y documentos (de los celulares de los policías), en donde se evidencia la intensa persecución del Estado a los luchadores sociales", indicó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

La tarde del martes 19 de agosto empezó la primera audiencia comunitaria de justicia indígena instalada por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc).

LEA: Se aplicará justicia indígena para tres policías retenidos por el supuesto atentado contra Leonidas Iza

Ahí hablaron diferentes dirigentes indígenas y ciudadanos, incluido el propio Leonidas Iza.

Mientras continúan estas audiencias, los tres agentes permanecen atados a las columnas de un inmueble. La Gobernación de Cotopaxi confirmó que se trata de personal de la dirección de Inteligencia de la Policía: el cabo primero David Díaz, el suboficial segundo Carlos Uvidia y el agente Kevin Barrera, todos con funciones en el distrito Pichincha.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que los uniformados se encontraban colaborando con diligencias en el marco de una investigación previa.

Luego de las audiencias está previsto un ajusticiamiento indígena, que puede conllevar el uso de ortiga y agua helada. Aún no hay una fecha para esto, pero de manera preliminar se realizaría el sábado 23 de agosto.

LEA: El Movimiento Indígena de Cotopaxi denuncia intento de asesinato contra Leonidas Iza

