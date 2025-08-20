¿Quiénes son los tres policías retenidos acusados de hacer seguimientos a Leonidas Iza?

Tres policías acusados de hacer seguimientos a Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, permanecen retenidos desde la tarde del lunes 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, parroquia Toacaso, a 40 kilómetros de Latacunga.

Tras su retención, la comunidad incautó sus celulares y ahora revisan el contenido de los mismos.

"Seguimos en el proceso de investigación de los más de 5 000 chats y documentos (de los celulares de los policías), en donde se evidencia la intensa persecución del Estado a los luchadores sociales", indicó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

La tarde del martes 19 de agosto empezó la primera audiencia comunitaria de justicia indígena instalada por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc).

