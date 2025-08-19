Política
19 ago 2025 , 17:23

Se aplicará justicia indígena para tres policías retenidos por el supuesto atentado contra Leonidas Iza

Así lo señaló la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi. La Fiscalia señaló que los uniformados hacían diligencias dentro de una indagación previa; enfatizó que es fundamental establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la ordinaria con la finalidad de proteger los derechos humanos.

   
    Leonidas Iza Salazar fue presidente de la Conaie de 2021 a 2025. ( Archivo )
Momentos de tensión se viven en la parroquia Toacaso del cantón Latacunga (Cotopaxi) luego de que se diera a conocer la noticia de que Leonidas Iza iba a ser víctima de un posible atentado. De Hecho, el Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC) denunció, el pasado 18 de agosto, un intento de asesinato en contra del expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), lo cual generó conmoción al interior del movimiento indígena.

El MICC responsabilizó al presidente Daniel Noboa por cualquier atentado contra Iza y demás dirigentes. Apuntaron que el movimiento indígena continúa sufriendo de "persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio". Otros dirigentes indicaron que supuestos agentes que estaban siguiendo a Iza. Tras quitarles sus celulares, identificaron chats en los que se hablaba de seguimientos a Iza y de un texto que dice "matar al capibara", lo que según ellos se refiere a un mensaje para atentar contra el expresidente de la Conaie.

Iza dijo que ya no es dirigente y que en los últimos días ha hablado en contra del Gobierno "como un ciudadano más". Él contó que dos policías contrataron una camioneta desde Ambato y lo estaban filmando hasta por tres ocasiones. Aseguró que dichas personas pidieron al conductor que lo atropelle.

Le puede interesar: Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, convocó a una marcha para protestar contra el Gobierno

Los policías retenidos

En diferentes publicaciones de medios de comunicación se ha informado que tres policías se encuentran retenidos, pero esta información no ha sido confirmada por la Policía Nacional. En un comunicado, la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc) convocó a los presidentes de comunidades, organizaciones sociales, de mujeres, barrios de Toacaso, Ecuarunari y Conaie a la audiencia comunitaria de justicia indígena, que se realizará a las 17:00 de hoy.

Está previsto que se realice en los patios de Unocanc. Primero se conformará un Tribunal de Justicia Comunitaria y luego se instalará de la audiencia.

Como segundo punto, será la presentación y resolución sobre infiltración de agentes de la Direccción General de Inteligencia de la Policía Nacional en la comunidad San Ignacio, vulnerando derechos fundamentales y afectando la tranquilidad de la vida comunitaria.

Finalmente, se dará la lectura y aprobación de la justicia indígena. El documento es firmado por Ramiro Guamán y Pablo Andrango, presidente y secretario de la Unocanc.

En un comunicado, la Fiscalía General indicó que los tres uniformados se encontraban haciendo diligencias dentro de una indagación previa. Afirmó que respeta y reconoce las normas y tradiciones de las comunidades indígenas, incluida la forma cómo resuelven sus conflictos. Es "fundamental establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la ordinaria" con la finalidad de proteger los derechos humanos.

Le puede interesar: Marlon Vargas, nuevo presidente de la Conaie: "Somos pueblos de diálogo, pero no aceptaremos imposiciones"

