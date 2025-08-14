Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, convocó a una marcha para protestar contra el Gobierno

El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza Salazar, convocó a una marcha para las 16:00 de este jueves 14 de agosto de 2025. Lo anunció en su cuenta de X con el mensaje: "el Ecuador vive una crisis sin precedentes".

Se concentrarán en el parque del Arbolito y se dirigirá hacia la Corte Constitucional, la Embjada de Israel y el Ministerio de Cultura.

El objetivo es protestar contra del Gobierno de Daniel Noboa y para defender los derechos de la ciudadanía. "Debemos sostener la unidad en todos los espacios para frenar el ajuste de Noboa. No podemos quedarnos de brazos cruzados".

Recordó que niños recién nacidos mueren en los hospitales por negligencia. No hay insumos ni personal para atender a la gente. Para el exdirigente, los territorios que rechazan la minería sufren militarización. Las comunidades campesinas padecen el abandono total del Estado. Los defensores de la naturaleza son criminalizados y judicializados.

Dijo que los ecuatorianos migran porque en el campo no hay presente ni futuro. Las ciudades están llenas de familias sin casa, sin comida y sin trabajo. Recordó que en el sector público se multiplican los despidos y la violencia se expande por calles y barrios. La inseguridad no tiene fin a la vista.

