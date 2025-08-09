Ecuador
Marlon Vargas, nuevo presidente de la Conaie: "Somos pueblos de diálogo, pero no aceptaremos imposiciones"

Este sábado se llevó a cabo el cambio de mando del Consejo de Gobierno de la Conaie. Leonidas Iza no acudió a la ceremonia en Puyo, Pastaza.

   
Las delegaciones de los 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas que conforman la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegaron desde las 09:00 de este sábado 9 de agosto al coliseo del Pabellón de los Deportes Roberto Basurí, en el centro de Puyo, provincia de Pastaza. Allí se realizó el cambio de mando del Consejo de Gobierno de la Conaie, en el que el dirigente achuar Marlon Vargas asumió la presidencia de la organización.

El acto comenzó con el ingreso del nuevo consejo, acompañado por tamboreros y sabios de las tres regionales, quienes energizaron y purificaron las diez varas que simbolizan la autoridad indígena. Leonidas Iza, presidente saliente, no estuvo presente en la ceremonia; en su lugar asistió Zenaida Yasacama, exvicepresidenta de la Conaie, como su delegada oficial.

En su primer discurso como presidente, Vargas, oriundo de Pastaza, anunció que su mandato tendrá una postura firme frente a las actividades extractivas. "Enfrentaremos toda amenaza al territorio, sea de la minería a gran escala o de la ampliación de la frontera petrolera", afirmó.

El nuevo líder indígena también dirigió un mensaje al presidente de la República, Daniel Noboa: "Somos pueblos de diálogo, pero no aceptaremos imposiciones. Si se pretende atropellar, nos encontrarán unidos y de pie", expresó, generando aplausos de los asistentes.

El cambio de mando contó con la presencia de alrededor de 700 personas y marca el inicio del periodo de gestión del nuevo Consejo de Gobierno, que estará en funciones hasta 2028.

