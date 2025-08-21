Leonidas Iza fue denunciado por presunto secuestro tras la retención de tres policías

El comandante de la Policía de la subzona Cotopaxi presentó una denuncia en contra de Leonidas Iza por el presunto delito de secuestro, debido a la retención de tres agentes de inteligencia en la comunidad San Ignacio, parroquia Toacaso, en Latacunga.

La noticia se conoció la mañana de este jueves 21 de agosto durante la audiencia de habeas corpus que la Policía presentó para liberar a los gendarmes.

El comandante también pidió que Leonidas Iza ofrezca disculpas públicas y que el expediente se remita a la Fiscalía para determinar responsabilidades.

LEA: La Policía interpuso un hábeas corpus para liberar a agentes retenidos por comunidad indígena de Cotopaxi

La diligencia se instaló a las 03:00, pero se suspendió pasadas las 07:00 hasta que un psicólogo y un médico revisen a los policías. Se retomará desde las 14:00.

Mientras tanto, a las 12:00 empezó la audiencia comunitaria donde se definirá la sentencia indígena que recibirán los uniformados.

LEA: El 21 de agosto se dará a conocer la fecha en que los tres policías serán sometidos a la justicia indígena

La comunidad los señala de hacer seguimientos a Leonidas Iza e incluso de intentar atropellarlo, además de ingresar a su territorio sin consentimiento previo.

Por su parte, las autoridades explicaron que los agentes se encontraban realizando tareas en el marco de una investigación previa.

LEA: ¿Quiénes son los tres policías retenidos acusados de hacer seguimientos a Leonidas Iza?