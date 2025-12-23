Política
Expresidente Lenín Moreno envía mensaje de respaldo a Jamil Mahuad

El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió un mensaje de respaldo a Jamil Mahuad

   
    Lenín Moreno y Jamil Mahuad, expresidentes de Ecuador( Internet )
Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno envió un mensaje de respaldo al también expresidente Jamil Mahuad, luego de que la Corte Constitucional negara su acción extraordinaria de protección.

Moreno manifestó su preocupación por la actuación del máximo organismo constitucional, al señalar que Mahuad no fue recibido en audiencia y que sus solicitudes no obtuvieron respuesta. Además, cuestionó que la resolución se haya adoptado en una sesión en la que el tema no constaba en el orden del día, lo que, a su criterio, genera dudas sobre la transparencia del procedimiento y el respeto a las garantías constitucionales.

"Me solidarizo con el expresidente Jamil Mahuad y manifiesto mi preocupación por la forma en que ha procedido la Corte Constitucional al negar su acción extraordinaria de protección." Lenin Moreno, expresidente de Ecuador

La Corte Constitucional no revisó las pruebas, el juicio, inocencia o culpabilidad de Mahuad, sino únicamente si en el proceso se vulneró de manera directa e inmediata un derecho constitucional. La entidad concluyó que, en un recurso de casación, "no existió vulneración a la seguridad jurídica".

La decisión se tomó con cinco votos a favor de los jueces Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, y José Luis Terán Suárez. Hubo un voto en contra de Jorge Benavides Ordóñez.

Jamil Mahuad fue sentenciado por peculado

El expresidente Jamil Mahuad fue sentenciado por peculado en su actuación durante la crisis bancaria de 1999, cuando el Estado destinó millonarios recursos públicos para el rescate de bancos privados en quiebra. Según la acusación fiscal, estas decisiones provocaron un grave perjuicio económico al Estado y beneficiaron de forma indebida a entidades financieras, en el marco del llamado salvataje bancario.

En 2014, la justicia ecuatoriana sentenció a Mahuad a 12 años de prisión por este delito. El exmandatario, quien reside en Estados Unidos, ha sostenido que sus decisiones buscaron evitar el colapso total del sistema financiero, mientras el caso permanece ligado a hechos como el feriado bancario, la congelación de depósitos y la posterior dolarización.

