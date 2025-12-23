Política
Jamil Mahuad: "25 años de la dolarización y 27 años de la paz con Perú, a cambio tengo un juicio de 25 años"​​​

El expresidente de la República habló hoy, martes 23 de diciembre de 2025, sobre lo que la Corte Constitucional desestimó el recurso judicial que presentó y la sentencia de peculado que pesa en su contra quedó en firme

   
El pasado 18 de diciembre, la Corte Constitucional (CC) desestimó una acción extraordinaria de protección que el expresidente Jamil Mahuad presentó para que se revise una posible vulneración a sus derechos en la sentencia que pesa en su contra por peculado.

La CC no revisó las pruebas, el juicio, inocencia o culpabilidad de Mahuad, sino únicamente si en el proceso se vulneró de manera directa e inmediata un derecho constitucional. La entidad concluyó que -en un recurso de casación- "no existió vulneración a la seguridad jurídica".

Sobre estos temas habló el exprimer mandatario hoy, martes 23 de diciembre de 2025, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Dijo que la CC sí admitió su acción extraordinaria de protección porque jurídicamente estaba bien planteada. Demostraba que no había pruebas para la condena que le habían dado. Tampoco había un razonamiento que establezca una relación entre el delito que se lo acusa y el hecho de haber firmado un Decreto Ejecutivo.

Mahuad enfatizó que han sido "25 años de la dolarización y 27 años de la paz con Perú, a cambio tengo un juicio de 25 años"​​​.

"Cuando la gente me acusa de un peculado de fondos públicos por haber suspendido temporalmente el retiro de depósitos privados, en bancos privados, no hay correspondencia, falla la motivación. Según la Constitución, una sentencia no motivada no es válida. Eso es lo que pedimos que la Corte resolviera", expresó

Añadió que para que exista una sentencia motivada deben existir cinco requisitos y pruebas. Además, el único organismo -según la Constitución- aplicable a este caso es la Contraloría General del Estado y debió realizar un informe que establezca los montos de los recursos perjudicados en el sector público y fijar los indicios de responsabilidad. "Solo así se debe empezar un proceso".

Enfatizó que no tuvo una conducta antijurídica, tampoco se demostró que hubo dolo porque no lo hizo a propósito y no se ha demostrado el perjuicio. "Una sentencia debe desvirtuar uno por uno los argumentos de la defensa y la sentencia no lo hizo. Por todo eso, la CC debió declarar que la sentencia no estaba motivada".

La Fiscalía General señaló, en su momento, que el peculado se configuró al congelar depósitos sin una compensación adecuada. Para Mahuad, eso es absurdo porque los depósitos se congelaron porque miles de personas estaban desangrando el país: cambiaban sucres a dólares y los estaban enviando al extranjero. "Si no hacíamos eso nos quedábamos sin dólares y ya la depreciación era enorme, hubiera seguido. Uno no hizo eso porque quiere, es porque era el único recurso que quedaba tras haber agotado todos los demás. Eso no tiene razón". En ese tiempo, el 70% de la población no tenía cuentas bancarias.

"De los cinco requisitos que se deben cumplir, la sentencia no se cumple ni uno solo", enfatizó. Sin embargo, lamentó que la CC haya dicho que la sentencia es válida. Al preguntarle sobre el voto salvado del juez Jorge Benavides, Mahuad dijo que el magistrado observó que no se analizaron asuntos de fondo. "La Corte violó el derecho mío a ser tratado igual que otra persona, se negó a oírme, se negó a priorizar mi caso, no puso el caso en el orden del día".

Mire la entrevista completa en la parte superior.

