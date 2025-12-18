Sentencia de peculado contra Jamil Mahuad queda en firme; Corte Constitucional desestima un recurso judicial

La Corte Constitucional (CC) desestimó una acción extraordinaria de protección que el expresidente Jamil Mahuad presentó para que se revise una posible vulneración a sus derechos en la condena que tiene por peculado.

Con esta decisión de la CC, la sentencia contra Mahuad queda en firme en las instancias nacionales.

La Corte Constitucional no revisó las pruebas, el juicio, inocencia o culpabilidad de Mahuad, sino únicamente si en el proceso se vulneró de manera directa e inmediata un derecho constitucional. La entidad concluyó que, en un recurso de casación, "no existió vulneración a la seguridad jurídica".

La decisión se tomó con cinco votos a favor de los jueces Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, y José Luis Terán Suárez. Hubo un voto salvado (en contra) de Jorge Benavides Ordóñez.

Los jueces Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado y Claudia Salgado no participaron de este caso porque fueron recusados y presentaron su excusa. En el caso de Escudero, por ejemplo, se lo impugnó porque su tesis versa sobre el feriado bancario.

Jamil Mahuad fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de peculado por firmar el decreto 685 con el que se declaraba el congelamiento de los depósitos bancarios en Ecuador, evento conocido como el feriado bancario y que desembocaría en la dolarización.

