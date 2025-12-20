Política
20 dic 2025 , 13:58

Ecuador dio su último adiós al expresidente Rodrigo Borja

La vicepresidenta María José Pinto acudió al parque Itchimbía para dar el pésame a la familia del expresidente Rodrigo Borja. El funeral de Estado culminó con la entrega de la bandera de Ecuador.

   
    Un retrato del expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja, junto a su ataúd durante su velorio en Quito el 19 de diciembre de 2025.( Rodrigo Buendía/AFP )
David Muñoz
Este sábado 20 de diciembre se desarrolló el segundo y último día del funeral de Estado por la muerte del expresidente Rodrigo Borja a sus 90 años, en el Palacio de Cristal del parque Itchimbía, en el centro de Quito.

Previo a que culminaran las honras exequiales, la vicepresidenta María José Pinto, junto a su esposo, acudió en representación del Ejecutivo para extender su pésame a la familia del exmandatario de Ecuador, entre 1988 y 1992.

Mire: Las frases que el expresidente Rodrigo Borja inmortalizó

La capilla ardiente culminó a las 14:00, cuando Pinto, acompañada por los Granaderos de Tarqui, entregó la bandera de Ecuador a Carmen Calisto, viuda de Borja.

El féretro fue llevado para su ceremonia de cremación, que será privada para sus familiares y amigos.

Los amigos del líder histórico de la Izquierda Democrática (ID) lo recuerdan como un demócrata íntegro, coherente y un estadista que honró al servicio público.

Le puede interesar: Las seis obras emblemáticas que marcaron la gestión presidencial de Rodrigo Borja

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade; el expresidente Guillermo Lasso; y el expresidente del Tribunal Electoral, René Mauge, también estuvieron presentes.

Temas
funeral
Rodrigo Borja
Quito
Noticias
