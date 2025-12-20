Ecuador dio su último adiós al expresidente Rodrigo Borja

Este sábado 20 de diciembre se desarrolló el segundo y último día del funeral de Estado por la muerte del expresidente Rodrigo Borja a sus 90 años, en el Palacio de Cristal del parque Itchimbía, en el centro de Quito.

Previo a que culminaran las honras exequiales, la vicepresidenta María José Pinto, junto a su esposo, acudió en representación del Ejecutivo para extender su pésame a la familia del exmandatario de Ecuador, entre 1988 y 1992.

La capilla ardiente culminó a las 14:00, cuando Pinto, acompañada por los Granaderos de Tarqui, entregó la bandera de Ecuador a Carmen Calisto, viuda de Borja.

El féretro fue llevado para su ceremonia de cremación, que será privada para sus familiares y amigos.