El velorio de Rodrigo Borja se realizará en el Centro Cultural Itchimbía, en Quito

Cientos de personas han lamentado la muerte del expresidente Rodrigo Borja Cevallos, de 90 años, la noche del jueves 18 de diciembre de 2025. Los mensajes de condolencia han circulado de forma masiva en redes sociales y la gente está a la expectativa del lugar donde se realizará el velorio y sepelio.

El velatorio serán los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre, el viernes, a partir de las 16:00 hasta las 20:00 y el sábado, desde las 10:00 hasta las 14:00, en el Centro Cultural Itchimbía, ubicado en el sector de El Dorado, en el centro de Quito.

Hasta el momento, los familiares de Borja no han confirmado las causas de su muerte. El político, abogado y jurista, llegó a la Presidencia de Ecuador en 1988 como líder del partido Izquierda Democrática.

El presidente Daniel Noboa expresó sus condolencias a través de su cuenta en la red social X y afirmó que “Rodrigo Borja estará siempre en la memoria de Ecuador”.

“Hoy este país honra su legado (...) La familia Noboa Valbonesi extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló el mandatario.

