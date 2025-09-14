Latacunga y Otavalo se alistan para ser sedes del Gobierno Nacional

<b>Latacunga</b> se prepara para ser temporalmente la sede de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/bonos-creditos-beneficio-gobierno-subsidio-diesel-GA10107441 target=_blank>Presidencia de la República</a></b>. La decisión, anunciada por el Ejecutivo, ha activado un despliegue logístico y de seguridad sin precedentes en la<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/traslado-sede-presidencia-latacunga-otavalo-OA10109502 target=_blank></a></b> <b></b>