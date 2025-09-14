Latacunga y Otavalo se alistan para ser sedes del Gobierno Nacional

Latacunga se prepara para ser temporalmente la sede de la Presidencia de la República. La decisión, anunciada por el Ejecutivo, ha activado un despliegue logístico y de seguridad sin precedentes en la capital de Cotopaxi. Más de 1 000 policías se movilizarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad para resguardar las actividades oficiales y eventuales movilizaciones ciudadanas.

En la Gobernación de Cotopaxi, ubicada en el centro de la urbe, el movimiento fue intenso durante este domingo 14 de septiembre. Allí, equipos ministeriales trabajaban a puerta cerrada para dejar listo el espacio donde el presidente Daniel Noboa y sus ministros despacharán en los próximos días. Además, se confirmó que la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, ofrecerá una rueda de prensa este lunes a las 09:00.

Lea también: Noboa traslada temporalmente la sede del Ejecutivo a Latacunga

El traslado coincide con la tensión que mantienen los gremios de transporte en la zona. La Unión de Transportistas Terrestres de Cotopaxi anunció la suspensión de 307 unidades de transporte intraparroquial, intracantonal urbano y escolar desde la medianoche de este domingo. Su exigencia es clara: la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel. La paralización amenaza con complicar la movilidad en la provincia en las próximas horas.

En paralelo, el dispositivo de seguridad en Latacunga incluye a 1 056 uniformados provenientes de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pichincha.

Las operaciones abarcarán áreas preventivas, operativas y tácticas, con presencia en las vías E30, E35 y en los alrededores de la Gobernación. Las autoridades policiales no descartan implementar un vallado adicional en el edificio para prevenir incidentes durante eventuales protestas.