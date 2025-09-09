Noboa celebra el mayor golpe contra economías criminales e ironiza sobre Correa

El presidente de la República, Daniel Noboa, felicitó este martes 9 de septiembre a la Policía Nacional por haber realizado "el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador". El mandatario se refirió a los 68 allanamientos ejecutados en nueve provincias contra la organización delictiva Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC.

"Sí, esto es por lo que nos levantamos todos los días (...). Otros se levantan a entrevistar a Maduro", ironizó Noboa sobre el extracto de una entrevista que le ha realizado el expresidente Rafael Correa al dictador venezolano Nicolás Maduro, y que se ha difundido en redes sociales.