Política
09 sep 2025 , 12:18

Noboa celebra el mayor golpe contra economías criminales e ironiza sobre Correa

El mandatario se refirió a los 68 allanamientos ejecutados en nueve provincias contra la organización delictiva Comandos de la Frontera.

   
  • Noboa celebra el mayor golpe contra economías criminales e ironiza sobre Correa
    Daniel Noboa, presidente de la República. ( Flickr Presidencia )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE y Redacción

|
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente de la República, Daniel Noboa, felicitó este martes 9 de septiembre a la Policía Nacional por haber realizado "el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador". El mandatario se refirió a los 68 allanamientos ejecutados en nueve provincias contra la organización delictiva Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC.

"Sí, esto es por lo que nos levantamos todos los días (...). Otros se levantan a entrevistar a Maduro", ironizó Noboa sobre el extracto de una entrevista que le ha realizado el expresidente Rafael Correa al dictador venezolano Nicolás Maduro, y que se ha difundido en redes sociales.

Lea también: Caso Comandos de la Frontera: 103 bienes se incautaron durante un operativo en nueve provincias

La Policía incautó este martes 103 bienes de los Comandos de la Frontera. Según el Ejecutivo, las afectación contra esa estructura supera los USD 300 millones. La operación la ejecutaron 600 policías y 94 servidores de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre los bienes incautados de mayor extensión se encuentran dos haciendas que suman un total del 620 hectáreas en Santo Domingo de los Tsáchilas, así como una hacienda de 470 hectáreas en Esmeraldas, señaló el ministro del Interior, John Reimberg, al agregar que se ha detenido a 10 personas, además de cinco notificadas en las cárceles.

Entre otros bienes se encuentran lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, lotes y terrenos con cultivos de palma africana, mansiones, casas, departamentos, gasolineras, bodegas y parqueaderos.

Reimberg detalló que la organización delictiva se dedicaba al lavado de activos, principalmente en Sucumbíos, "que era liderada por Álvarez Guerra Roberto Carlos, alias 'gerente', miembro activo y presunto líder del grupo armado 'Comandos de la Frontera', quien es responsable de la muerte de policías, militares y civiles".

Revise además: Comandos de la Frontera: quiénes son, cómo surgieron y cuál es su influencia sobre Ecuador

"Con su esposa, hijos y demás miembros de su círculo familiar, constituyeron un esquema societario para ingresar grandes cantidades de dinero al sistema financiero nacional por actividades ilícitas como delincuencia organizada para tráfico de drogas", señaló.

Anotó que las operaciones en el marco de las investigaciones se realizan en otros tres países, "donde tendrían vínculos y compañías", pero no reveló las naciones.

Temas
Comandos de la Frontera
Rafael Correa
Nicolás Maduro
Daniel Noboa
Noticias
Recomendadas