La asambleísta Geraldine Weber dice que hay machismo al interior del Partido Social Cristiano

La legisladora Geraldine Weber Moreno ha estado en medio de la polémica en los últimos días tras su salida del Partido Social Cristiano (PSC). Ocurrió durante la votación, en la Asamblea Nacional, que dio paso al juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.

Ella denunció presiones al interior de esa tienda política y desde el PSC se habló de venta de conciencias. Con su salida, los social cristianos se quedaron con 12 parlamentarios. Junto a ella también salieron Javier Ortiz, Elina Narváez y Karen Noblecilla.

La mañana de hoy, Weber fue entrevistada en el programa Contacto Directo de Ecuavisa en donde analizó la situación que se vive al interior del PSC. Invitó a la ciudadanía a que sea responsable y consciente de la situación política que vive el país en la actualidad.

"Hay que tener pensamiento crítico para llegar a conclusiones. Me he salido por diferencias ideológicas dentro de la bancada, por presiones. Como me debo al pueblo ecuatoriano, con mucho dolor tuve que hacerme a un costado", manifestó la legisladora.

Dijo que no se ha demostrado peculado por parte del Primer Mandatario. Cuando no hay pruebas para destituirlo, no se puede tomar decisiones injustas que van en contra de la ley bajo amenazas. "Las imposiciones sucedieron ahora en este juicio político (...) No hubo diálogo, consensos".

De otro lado, ella cuestionó que existe machismo al interior del PSC. "Considero que hay personas machistas en el Partido Social Cristiano, no puedo endilgar la responsabilidad del machismo a todos, pero sí me he sentido agredida por mi condición de mujer. Me han agredido por mi situación de verme débil o vulnerable y no estoy para tolerarlo".

Recordó que, el pasado domingo, solo a ella le exigieron firmar un documento en blanco para que su asambleísta alterno vote en contra del presidente Lasso. "Grabé ese zoom y tengo las pruebas para demostrarlo". A su juicio, el PSC se alió con el correísmo porque son pocos y se suman a una mayoría nefasta a la siempre se combatió. "No queremos el país de Correa, sino del progreso".

Mire la entrevista completa en la parte superior.

