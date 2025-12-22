Política
22 dic 2025 , 22:00

Henry Gaibor renuncia a la Judicatura tras audios que lo salpican en presiones a juez

Gaibor no ha dado explicaciones públicas por las acusaciones. Él es amigo y considerado la mano derecha de Mario Godoy.

   
    Henry Gaibor renuncia a la Judicatura( Judicatura Pichincha )
Fuente:
propia
Juan Pinchao
Henry Gaibor presentó este 22 de diciembre su renuncia irrevocable como director del Consejo de la Judicatura en Pichincha.

"Esta decisión responde al interés de preservar la institucionalidad y permitir que los procesos se desarrollen con absoluta normalidad y objetividad", se lee en su comunicado.

LEA: Audios complican al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y su entorno

Aseguró que sus actuaciones al frente de la dirección provincial de la Judicatura se han regido por "los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad pública".

La mañana de este lunes, los vocales de la Judicatura pidieron su renuncia luego de que se divulgaran audios comprometedores que salpican a Gaibor.

LEA: El proceso para fiscalizar a Mario Godoy avanza a paso lento

En los mismos, se escucha cómo sugiere al juez anticorrupción Carlos Serrano ponerle más atención a los argumentos de la defensa de un narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. También buscaba mantener reuniones para ampliar el tema.

Gaibor no ha dado explicaciones públicas por las acusaciones. Él es amigo y considerado la mano derecha de Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Este último pidió licencia para preparar sus argumentos ante la Asamblea Nacional. Ya adelantó que todo se trata de una persecución política.

Mientras tanto, el juez Serrano abandonó su cargo luego de denunciar las presiones, amenazas y el retiro de su seguridad.

LEA: El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, pedirá licencia para preparar su defensa ante la Asamblea

Temas
consejo de la judicatura
renuncia
presiones
audios
juez anticorrupción
Mario Godoy
Carlos Serrano
Henry Gaibor
Noticias
