Guillermo Lasso no descarta aplicar la muerte cruzada y Virgilio Saquicela lo reta a que lo haga hoy mismo

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en una entrevista con el Financial Times que si llega el momento de aplicar la muerte cruzada, lo que implica disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas, lo hará sin contemplaciones antes de permitir que los legisladores lo cesen mediante un juicio político por una acusación de corrupción que califica como falsa y que "es promovida por conspiradores".

Incluso dijo que si lanza la convocatoria de elecciones anticipadas, él se presentará nuevamente como candidato. Lasso hizo estas declaraciones un día después de que sus abogados pidieran a los legisladores de la Comisión de Fiscalización que declaren inadmisible el juicio político en su contra por acusaciones de un supuesto peculado.

El mandatario insistió en que disolverá la Asamblea y convocará a elecciones anticipadas si no reúne suficiente apoyo en el Legislativo antes de una posible audiencia de destitución, para lo cual se necesitan al menos 92 votos a favor de 137 congresistas.

Guillermo Lasso dice que por ahora no hay los votos para destituirlo

La muerte cruzada es un procedimiento previsto en la Constitución, que le permite al Presidente forzar elecciones tanto para su propio cargo como para conformar una nueva Asamblea Nacional.

Las acusaciones de peculado se relacionan con un contrato de transporte de petróleo entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa privada Amazonas Tanker Pool Company LLC.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, cuestionó este martes la posición de Lasso y dijo que no es congruente con las causales que establece la Constitución para una posible disolución de la Asamblea. "No podemos abusar de la ley y de la Constitución".

Saquicela incluso se mostró desafiante a que Lasso aplique la denominada muerte cruzada. "Si el presidente de la República cree que existen los justificativos para aplicar la disolución de la Asamblea, ¿por qué no lo ha hecho hace seis meses, hace un año? ¿Por qué no lo hace hoy día, por qué esperar al último día a ver si hay o no los votos?”