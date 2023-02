Guillermo Lasso: "Mi paciencia tiene un límite... ¿qué hay detrás de la novela de ficción que pretenden crear?"

Por segunda vez en este martes 14 de febrero del 2023, el Gobierno Nacional volvió a reaccionar tras la publicación de un informe policial, el cual trata sobre la investigación de una presunta conexión entre una organización criminal y allegados al presidente de la República, Guillermo Lasso.

En una cadena realizada a las 20:00 de hoy, el Primer Mandatario insistió que "no confundan libertad de prensa con libertinaje". "Si bien me propuse no responder los insultos y ataques porque mi interés es resolver los problemas de los ecuatorianos, estos personajes han agredido mi integridad y la de mi familia".

Resaltó que su Gobierno es honesto y que no existe una red de corrupción. "Mi paciencia tiene un límite, pero el descaro de ellos es ilimitado" y reiteró: "¿qué hay detrás de la novela de ficción que pretenden crear?".

Al igual que el comunicado difundido por la tarde, Lasso dijo que abuso es publicar un informe reservado, omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía General del Estado y archivado por orden judicial, por falta de méritos, hace casi un año.

Expresó que el general Víctor Araus pudo haber conversado con las personas que él quisiera y ellas nunca abogaron a favor del alto oficial cuando él fue dado de baja por el Jefe de Estado y luego se acogió a una acción de protección. Recordó que Lupe Velasco fue despedida del cargo de gerente del Banecuador el 1 de octubre del 2021.

A su criterio, gobernar el país con el ataque de narcotraficantes, terroristas, crimen organizado, políticos inescrupulosos y terroristas mediáticos es una tarea titánica. Dijo que a los periodistas del medio digital que publicaron el informe le interesa monetizar el escándalo y buscar sintonía y likes para seguir cobrando la pauta.

También cuestionó que el Consejo de la Judicatura, Fiscalía y la Asamblea Nacional hayan hecho espíritu de cuerpo para reclamarle a la Policía Nacional por la rotación habitual de 37 policías en la Fiscalía y no se preocupan en otros temas de seguridad que son relevantes para el país como la liberación de alias 'Jr', el segundo al mando de la banda criminal Los Choneros, quien se benefició de una acción de habeas corpus.

