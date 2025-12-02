Política
02 dic 2025 , 13:05

Guillermo Avellán renuncia a la gerencia del Banco Central

Guillermo Avellán Solines gerente del banco central del ecuador (BCE) deja su cargo después de cuatro años y medio en sus funciones.

   
  • Guillermo Avellán renuncia a la gerencia del Banco Central
    Guillermo Avellán exagérente del Banco Central del Ecuador. ( Redes Sociales )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Guillermo Avellán Solines renunció a su cargo como gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), luego de permanecer poco más de cuatro años y medio en sus funciones. Así lo confirmó mediante una publicación en su cuenta de la red social X.

En el mensaje, Avellán agradeció a los dos últimos gobiernos por haber respetado la autonomía del BCE, e incluyó en su agradecimiento a los funcionarios y colaboradores de la entidad.

LEA: El riesgo país de Ecuador bajó a 595 puntos, el índice más bajo desde julio de 2019

Quote

"Agradezco profundamente a todas las autoridades y funcionarios del Banco Central que, gracias a su compromiso y arduo trabajo, hicieron posible la implementación de regulaciones y proyectos exitosos en favor de la ciudadanía y de la institucionalidad del BCE."

Avellán es graduado en Administración y Economía de la Universidad de Richmond, EE. UU. Además, posee un magíster en Análisis Económico por la Barcelona School of Economics en España.

El Banco Central destacó varios proyectos impulsados por Avellán, entre los cuales se incluyen:

  • El programa de comercialización de oro.
  • El Indicador Mensual de Actividad Económica del Ecuador (IMAEc).
  • El lanzamiento de la aplicación del Banco Central.
  • El cambio de año base de las Cuentas Nacionales.

    • LEA: Salario básico 2026: El Frente Unitario de Trabajadores plantea un sueldo de USD 575

    Tras la salida de Avellán, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria designó a Jorge Ponce Donoso como el nuevo gerente. Ponce se desempeñaba como subgerente de la entidad financiera pública.

    Temas
    Dolarización
    Ecuador
    Banco Central del Ecuador
    renuncia
    BCE
    cargo
    Gerente
    dolarización Ecuador
    sistema monetario
    Guillermo Avellán
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas