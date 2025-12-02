Guillermo Avellán renuncia a la gerencia del Banco Central

Guillermo Avellán Solines renunció a su cargo como gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), luego de permanecer poco más de cuatro años y medio en sus funciones. Así lo confirmó mediante una publicación en su cuenta de la red social X.

En el mensaje, Avellán agradeció a los dos últimos gobiernos por haber respetado la autonomía del BCE, e incluyó en su agradecimiento a los funcionarios y colaboradores de la entidad.

LEA: El riesgo país de Ecuador bajó a 595 puntos, el índice más bajo desde julio de 2019