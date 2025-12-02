Guillermo Avellán renuncia a la gerencia del Banco Central

Guillermo Avellán Solines renunció a su cargo como<b> gerente del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/banco-central-moneda-conmemorativa-205-anos-independencia-guayaquil-GG10257221 target=_blank>Banco Central del Ecuador (BCE)</a>, </b>luego de permanecer poco más de cuatro años y medio en sus funciones. Así lo confirmó mediante una<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/riesgo-pais-ecuador-bajo-595-puntos-indice-mas-bajo-julio-2019-MC10476974 target=_blank></a></b>