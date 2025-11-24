Salario básico 2026: El Frente Unitario de Trabajadores plantea un sueldo de USD 575

Este lunes se desarrolló la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) en la que se presentaron los informes del Banco Central, INEC y el Ministerio de Finanzas que servirán de insumo para definir el incremento del salario básico unificado.

El crecimiento económico proyectado para el 2026 es de 1.8 % y la inflación de 3.2 %.

El nuevo ministro de Trabajo, Harold Burbano, no dio montos. Tampoco ratificó el posible aumento de USD 16 anunciado por la exministra Ivonne Nuñez.

"Hay una evolución bastante adecuada de la economía, hay un crecimiento que fue mayor al previsible y por eso esperamos que las propuestas de lado y lado puedan venir en ese sentido", manifestó.

Los representantes de los trabajadores ante el Consejo de Salarios y otros gremios sindicalistas sí presentaron sus expectativas: no menos de USD 16.

La propuesta inicial que nosotros mencionamos es incrementar el salario básico al costo de la canasta vital que llega a los USD 575". dijo Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

El sector de los empleadores analizará las cifras presentadas este lunes antes de plantear su propuesta.

"No venimos con cifras, nosotros venimos como siempre con una actitud de diálogo porque es un espacio de diálogo tripartito y esperamos que las negociaciones se den en ese punto. Si empezamos nosotros con cifras inamovibles, creo que se coarta un poco el diálogo", dijo María Paz Jervis, representante de empleadores ante el comité.

La siguiente reunión del Consejo de Salarios será el 8 de diciembre. El ministro del Trabajo prevé que hasta el 20 de ese mes ya se haya definido el monto del sueldo básico para el 2026.