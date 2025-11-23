La antesala del Black Friday en Ecuador genera alta expectativa comercial

La dinámica comercial ya se acelera en la previa del Black Friday. A las atractivas ofertas se suma un despliegue logístico que incluye horarios extendidos, refuerzo de personal, adquisición de mercadería y robustas campañas de marketing.

Aunque oficialmente el Black Friday será el viernes 28 de noviembre, el impulso comercial arrancó desde este fin de semana. Los carteles de descuentos se multiplican: 40 %, 50 %, 60 % y más. También se ofrecen regalos por compras, sorteos y promociones que muchos aprovechan tras haber cobrado el décimo tercer sueldo, llenando locales y centros comerciales, mientras toda la cadena logística se refuerza para responder a la demanda.

En Guayaquil, los horarios se ampliaron. Miles de compradores madrugaron, al igual que los trabajadores de los 180 locales del Mall del Sol, que los recibieron con promociones. No en vano lo llamaron "el Madrugatón": abrieron a las 7 de la mañana de este domingo, tres horas antes de lo habitual, acelerando las labores de limpieza, dejando los locales listos y reforzando la seguridad. Las perchas se llenaron con nuevos productos y más tallas, y los pasillos lucían copados.

En La Bahía, en el centro de la ciudad, la jornada fue igual de intensa. Los despachadores aceleraron su trabajo, ampliaron la jornada y movilizaron productos —sobre todo electrodomésticos— durante todo el día, incluso ayudando a cargar mercadería en los vehículos de los compradores.

Fernando León, comerciante de La Bahía, detalló que han adquirido mayor volumen de mercadería.

En Quito, al menos nueve centros comerciales aseguran haberse preparado durante todo el año para estas fechas. Estiman que el flujo de compradores se duplica, por lo que reforzaron el personal para atender la demanda.

En el sector de Ipiales, en la capital, la tónica es similar: más trabajadores, mayor movilización de productos y, en varios casos, traslado gratuito como parte de la inversión para atraer clientes.

Se trata de una dinámica comercial que seguirá acelerándose no solo durante la próxima semana, sino a lo largo de todo diciembre.