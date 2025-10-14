La economía de Ecuador creció un 4,3 % en el segundo trimestre de 2025, según el Banco Central

La economía de Ecuador creció 4,3 % en el segundo trimestre de este año, informó este martes 14 de octubre de 2025 el Banco Central. Este desempeño estuvo sustentado principalmente en la recuperación del consumo de los hogares, de las exportaciones no petroleras y de la inversión.

El consumo de los hogares aumentó en 8,7 % debido a una mayor compra de productos alimenticios y mayor dinamismo en el crédito de consumo y remesas.

Asimismo, la formación bruta de capital fijo (FBKF) mostró un crecimiento de 7,5 %, debido a un aumento de la demanda de los equipos de transporte y bienes de capital para la agricultura e industria.

Las exportaciones aumentaron en 7,9 % principalmente por el buen desempeño de las exportaciones no petroleras de banano, camarón, cacao y enlatados de pescado.

Además, el gasto de Gobierno creció ligeramente en 0,4 % debido a compras de bienes y servicios en los sectores de salud y seguridad.

Por otro lado, las importaciones crecieron en 16 %, impulsadas por el incremento en las compras externas de bienes de consumo, materiales de construcción y materias primas, consistente con la recuperación económica.

