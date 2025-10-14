La economía de Ecuador creció un 4,3 % en el segundo trimestre de 2025, según el Banco Central

La <b>economía de Ecuador </b>creció 4,3 % en el segundo trimestre de este año, informó este martes 14 de octubre de 2025 el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/banco-central-del-ecuador target=_blank>Banco Central</a>.</b> Este desempeño estuvo sustentado principalmente en la recuperación<b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/precio-gasolina-super-extra-aumenta-ecuador-BF10264360 target=_blank></a></b>