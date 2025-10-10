Economía
10 oct 2025 , 19:54

El Gobierno Nacional debe USD 745 millones a los municipios

La falta de transferencias compromete el pago de sueldos, servicios básicos y obras locales.

   
    Los municipios pequeños dependen de forma significativa de los recursos que, por ley, debe transferir el Gobierno central.( Unsplash )
Los retrasos en las asignaciones a los municipios son un problema recurrente. Actualmente, la deuda del Gobierno Nacional con los gobiernos locales asciende a USD 745 millones, pero los más afectados son las alcaldías pequeñas y medianas, que dependen en más del 70 % del financiamiento estatal para operar.

En el país existen 222 municipios:

- 150 son pequeños, y dependen en un 73 % de las asignaciones del Ministerio de Economía.

- 69 son medianos, con una dependencia del 54 %.

- Y solo tres son grandesQuito, Guayaquil y Cuenca—, que dependen en un 34 % de las transferencias del Gobierno.

Esta categorización responde al número de habitantes y al tamaño del territorio de cada jurisdicción.

En la práctica, los municipios pequeños dependen de forma significativa de los recursos que, por ley, debe transferir el Gobierno central. Con ese dinero pagan sueldos, servicios como la recolección y tratamiento de basura, subsidios para el agua potable, pagos a proveedores y, con lo que resta, invierten en obras públicas.

Los municipios medianos, aunque cuentan con mayores ingresos propios, también enfrentan dificultades para cumplir con pagos urgentes.

Quevedo, por ejemplo, acumula cuatro meses sin recibir asignaciones. El alcalde Alexis Matute advierte: "Estamos subsistiendo con recaudación propia y tenemos sin pago a los compañeros los meses de agosto y septiembre".

En cuanto a los municipios grandes, estos pueden cumplir con lo básico gracias a sus ingresos propios, pero la falta de transferencias compromete su capacidad de inversión.

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, explica: "Son ciudades que tienen ingresos propios porque cuentan con puertos marítimos, aeropuertos y un catastro amplio que les permite una recaudación mayor. No obstante, las necesidades también son mucho más grandes".

Desde hace tres meses, el Gobierno no ha respondido ni recibido al Comité Ejecutivo de la AME, que busca dialogar sobre los retrasos en el pago de asignaciones o posibles mecanismos de compensación para los municipios.

