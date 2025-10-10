El Gobierno Nacional debe USD 745 millones a los municipios

Los retrasos en las asignaciones a los <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/municipio-de-duran-cerrado-asi-sera-la-atencion-por-canales-digitales-FD10209408 target=_blank>municipios</a></b> son un problema recurrente. Actualmente, la deuda del Gobierno Nacional con los gobiernos locales asciende a <b>USD 745 millones</b>, pero los más afectados<b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/municipios-deuda-preocupacion-pago-decimo-servidores-publicos-GH10245425 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ame-corte-constitucional-deuda-gobierno-CG10077500 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>