El riesgo país de Ecuador bajó a 595 puntos, el índice más bajo desde julio de 2019

En abril de 2024, previo a la segunda vuelta electoral, este índice llegó a los 1 908 puntos, lo cual significa que, en siete meses, el indicador se ha reducido en 1 313 unidades

   
    La ministra de Finanzas, Sariha Moya, celebró el nuevo índice de riesgo país. ( @SarihaMoya )
El riesgo país del Ecuador se ubicó en su nivel más bajo en más de seis años. Alcanzó los 595 puntos, número que no se había registrado desde julio de 2019. En el mes de abril de 2024, previo a la segunda vuelta electoral, este índice llegó a los 1 908 puntos, lo cual significa que, en siete meses, el indicador se ha reducido en 1 313 unidades.

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, destacó que la reducción del riesgo país significa que los mercados internacionales confían en el Ecuador y esto permite accedera fuentes de financiamiento más baratas para el desarrollo nacional. Añadió que esta percepción también ayuda a que las tasas de interés de la banca privada bajen para las familias ecuatorianas.

Cuando el Gobierno Nacional asumió el mandato, en noviembre de 2023, las tasas de interés superaban el 9% y, actualmente, se ha reducido a cerca del 7%. "Esto significa que hay acceso al crédito, sobre todo, el productivo, que en dos años ha crecido en un 30%".

