Guadalupe Llori pierde liderazgo en la Asamblea Nacional

La polémica continuó en la Asamblea Nacional luego de que las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y Unión por la Esperanza (UNES) desmintieran a la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, sobre un supuesto acuerdo para cancelar la sesión número 766 del Pleno, prevista para este viernes 1 de abril del 2022.

A las 12:39 de hoy, los asambleístas de PSC, UNES y parte de Pachakutik (PK), con el vicepresidente Virgilio Saquicela (independiente) a la cabeza, bajaron al hemiciclo del Parlamento y gritaron: “¡Queremos trabajar! ¡Queremos sesionar!”. “La Asamblea no es su hacienda señora Llori, necesitamos reunirnos y ver por el interés de los ecuatorianos, no es posible lo que está sucediendo por su mal manejo”, manifestó el legislador Blasco Luna de UNES.

Eso ocurrió 10 minutos después de que la presidenta de la Función Legislativa diera una rueda de prensa para informar que se sesionará el próximo martes para conocer la petición sobre la conformación de una Comisión Pluripartidista que evaluará el trabajo del Consejo de Administración Legislativa (CAL), además de los pedidos de cambios de orden del día que estén en los términos legales que corresponden.

Los legisladores cuestionaron el liderazgo de Llori. Para Marcela Holguín, la palabra de la presidenta está absolutamente desgastada porque ha cometido ilegalidades de forma reiterada y le ha mentido al pueblo ecuatoriano. A su criterio, no se puede creer en alguien que solo busca guardar su puesto sin preocuparle el bienestar del país.

Acotó que la comisión pluripartidista tiene que crearse con base en una integración de los bloques que evalúen a los miembros del CAL de forma independiente. De su parte, Darwin Pereira de Pachakutik cuestionó que ayer se resolvió aprobar la sesión de hoy y de un momento para otro Llori anunció que se suspendió. “Esta Asamblea no puede seguir paralizada por el temor de una señora a ser evaluada”.

Esteban Torres (alianza PSC- Tiempo de Cambio) criticó que Llori no tiene valor en su palabra. Por eso anunció que van por la autoconvocatoria e hizo un llamado a las bancadas a que se sumen y puedan sesionar sin distracciones. La recolección de firmas comenzó hoy porque no confía en que la reunión del martes se realice.

Para el vicepresidente Virgilio Saquicela, en la Asamblea se necesita fiscalización de forma inmediata. “Hay una Ley de Seguridad que está un mes y medio sin ser despachada para primer debate y no podemos seguir así ”.

Ante las críticas, la presidenta de la Legislatura dijo que ayer se convocó a una reunión con todos los miembros del CAL y jefes de las bancadas con la finalidad de llegar a acuerdos acerca de la sesión convocada en el Pleno. El objetivo es no continuar con los incidentes que se daban en las sesiones, pero lamentablemente dentro de la reunión tanto UNES como el PSC demostraron mucha imposición y no se llegó a acuerdos. Sin embargo, ella acogió el sentir de otros legisladores para llegar a consensos.

Enfatizó que no va a renunciar y está dispuesta a dar facilidades para la conformación de la Comisión dentro del marco de la ley. Al preguntarle si cuenta con el respaldo de otros asambleístas, ella contestó: “Soy una mujer que, como presidenta de la Asamblea, no se aferra al cargo y soy muy desprendida, pero si me gustaría que se respete la ley y procedimientos. Dentro de ese marco, ¿qué pasa con aquellos que no dan quórum o los asambleístas que causan incidentes en las sesiones? ¿qué pasa con los que sin tener motivos o razones están en contra de la presidenta? Hasta la presente fecha no he cumplido ningún incumplimiento las normas establecidas”.