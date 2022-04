Guadalupe Llori desmintió su renuncia en la Asamblea

Eso ocurrió en medio de la polémica que se ha generado en los últimos días en la Función Legislativa por los pedidos de renuncia en su contra. Incluso algunos asambleístas han manifestado que su situación es "insostenible".

La polémica comenzó desde hace más de un mes luego de que algunos legisladores insistieran en que la gestión de Llori y el CAL debe ser evaluada y luego decidir si ella continúa en el cargo. La situación se tornó más crítica en la sesión del 29 de marzo cuando el legislador Mario Ruiz de Pachakutik (PK) propuso una resolución para "rechazar categóricamente las expresiones desatinadas y calumniosas hechas por el presidente en contra de la Asamblea".

Exigió que presente la denuncia con nombres y pruebas de quienes solicitaron hospitales, empresas eléctricas y dinero en efectivo. Luego, el legislador Blasco Luna de Unión por la Esperanza (UNES) aprovechó para incluir la evaluación al Consejo de la Administración Legislativa (CAL), lo cual causó malestar e indignación entre los asistentes y comenzó el griterío en el Pleno.

Le pidió a Ruiz, en su calidad de ponente, que incorpore en la resolución la creación de la comisión para evaluar al máximo órgano administrativo. Llori, argumentó que no se puede incluir la creación de una comisión evaluadora en una resolución.

El ambiente se tornó más complicado y los asambleístas abandonaron sus curules y alzaron la voz, por lo que la presidenta de la Asamblea amenazó: "O vuelven a la calma o suspendo la sesión". Finalmente, ella no continuó con la reunión y salió del Pleno en medio de abucheos.

La bancada de Pachakutik pide investigar a Celestino Chumpi

La bancada de Pachakutik (PK) reaccionó la tarde este jueves 31 de marzo del 2022 tras la difusión de un video, a través en un medio digital, en el que se observa a un grupo de personas reunidas, quienes dialogan sobre la venta de un cargo público en 2,8 millones de dólares y regateando el precio hasta llegar a 2,1 millones.

Entre quienes aparecen en la grabación estaría un supuesto asesor del asambleísta de PK, Celestino Chumpi, quien fue señalado junto a otros cuatro legisladores de la misma bancada por el presidente Guillermo Lasso, porque supuestamente habrían pedido beneficios económicos a cambio de su voto a favor del proyecto de Ley de Atracción de Inversiones.

En el video aparece otro personaje identificado como Ernesto Ripalda quien propone la negociación. Chumpi no fue claro si lo conoce o no, pero ahora habla de ser un perseguido político. "He recibido ha varios ciudadanos de apellido Ripalda; conozco a un tal Ripalda, si lo conozco por que voy a negarlo; de tantos Ripaldas que conozco a cual de ellos se refieren".

Por este tema se pronunció la bancada de Pachakutik a través de un comunicado. “Exigimos que se realicen las investigaciones desde los órganos de justicia correspondientes y se recaben las pruebas, que permitan con total objetividad y transparencia esclarecer estos hechos y determinen los responsables”.

Desde la bancada legislativa de PK se indicó que no habrá tolerancia a ningún acto de corrupción “venga de donde venga” y tampoco permitirán que estas detestables prácticas formen parte del quehacer político del país.

Rafael Lucero, coordinador de la bancada, manifestó que no permitirá ningún acto de corrupción por mínimo que sea. Su compromiso es brindarle al país una gestión pública honesta, transparente y eficaz.