Grupo Noboa: su abogado explica el caso Porsche y la deuda con el SRI

El abogado del <b>Grupo Noboa</b>, <b>Fernando Yávar</b>, explicó este jueves 23 de octubre dos de los principales cuestionamientos que involucran actualmente a las empresas de la familia del presidente de la Repúb<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/anuncio-reduccion-precio-diesel-diciembre-busca-mejorar-animo-previo-consulta-DA10320311 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/aquiles-alvarez-exigio-respuestas-gobierno-atentado-bahia-guayaquil-KC10309120 target=_blank></a></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/exportadora-bananera-noboa-ya-no-es-empresas-mas-debe-sri-DB10220560 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/atm-denuncia-persecucion-politica-guayaquil-ID10315814 target=_blank></a></b>