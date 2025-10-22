Seguridad
Guayaquil | ATM niega nexos con grupos criminales y habla de "persecución política"

Altos funcionarios municipales aseguran que el Gobierno Nacional busca desviar la atención de la denuncia que el alcalde Aquiles Álvarez presentó en la Asamblea.

   
    De izquierda a derecha, Fernando Cornejo, presidente de Segura EP; Fernando Navas, gerente de la ATM, y César Poveda, coordinador legal del Municipio de Guayaquil. ( Cortesía ATM )
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil afirma que la detención de seis personas —entre ellas tres funcionarios de la institución— por un presunto caso de asociación ilícita busca desviar la atención de la denuncia que el alcalde Aquiles Álvarez presentó este martes 21 de octubre en la Asamblea Nacional.

Durante su intervención, Álvarez expuso un presunto vínculo entre un vehículo de lujo, propiedad de una empresa del Grupo Noboa, y un hombre investigado por la explosión registrada en la Bahía de Guayaquil, en junio pasado.

En rueda de prensa, el presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, aseguró que el caso abona a una "persecución política" por parte del Gobierno Nacional.

Cornejo también precisó que los arrestos se produjeron tras una denuncia presentada por la propia ATM ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 1 de mayo de 2025, luego de detectar una irregularidad el 21 de abril del mismo año.

Imagen de archivo de un operativo de la ATM.
Imagen de archivo de un operativo de la ATM. ( Archivo )

En la comparecencia también participaron Fernando Navas, gerente general de la ATM, y César Poveda, coordinador legal del Municipio de Guayaquil.

Navas detalló que entre los seis aprehendidos hay tres funcionarios actuales de la entidad: la coordinadora de Patrocinio Judicial y dos agentes de tránsito. Los otros dos trabajaron como abogados de la ATM hasta junio y julio de 2025, mientras que la sexta persona no pertenece a la institución.

El gerente subrayó que la institución no intentó encubrir el caso y que se había abierto un proceso administrativo contra el primer agente implicado.

Por su parte, Poveda exhortó al ministro del Interior, John Reimberg, a presentar pruebas que sustenten la existencia de una supuesta célula de la organización criminal Chonekillers dentro de la ATM, tal como lo señaló el secretario de Estado en declaraciones a los medios de comunicación, este miércoles.

"Si hay infiltraciones de grupos de delincuencia organizada, que se diga quiénes son, qué cargos tienen y bajo qué procesos están vinculados", expresó el jurista. "Este escándalo pretende tapar el ruido generado en la Asamblea Nacional", agregó, en alusión a la denuncia formulada por el alcalde Álvarez.

Allanamientos en tres provincias

Los allanamientos y las detenciones de este miércoles sucedieron en Vinces (Los Ríos), Tosagua, Flavio Alfaro (Manabí), Balzar, Salitre, Palestina, General Villamil Playas, Naranjal y Guayaquil (Guayas).

En Guayaquil, hubo intervenciones en Sauces, Garzota, Urdesa y el Complejo Judicial Florida Norte.

Mientras que, en Urdesa, se incautaron boletas de encarcelamiento legítimas, documentos judiciales falsos, papeles de la revisión técnica vehicular de varios cantones, equipos tecnológicos, credenciales de la ATM, celulares, entre otros indicios.

