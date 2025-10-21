Política
Aquiles Álvarez exigió respuestas al Gobierno por el atentado en La Bahía de Guayaquil, cuyo principal sospechoso quedó libre

Álvarez compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se exigieron respuestas al Gobierno por la presencia de un vehículo de alta gama en los exteriores de la vivienda del sospechoso del atentado en La Bahía de Guayaquil.

   
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, controlada por el correismo, inició este martes la fiscalización de un atentado en la Bahía de Guayaquil, el 3 de junio pasado.

La discusión se centró en la presencia de un vehiculo de alta gama fuera de la casa del principal sospechoso, que inicialmente fue detenido, pero luego salió libre porque la Fiscalía no lo acusó.

El asambleísta Juan González fue quien dijo que ese vehículo está a nombre de Industrial Molinera, de la familia del presidente Daniel Noboa y lo reiteró Pedro Granja, quien compareció como abogado de la Comuna de Barrios de Guayaquil.

"Si el vehículo ingresa al mismo domicilio del principal implicado en el bombazo de La Bahía, y luego no proceden a presentar dictamen acusatorio, evidentemente algo está ocurriendo, algo huele mal", comentó.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó respuestas al Gobierno.

"No puede ser que en este país donde estamos enfrentando el terrorismo (...) no nos respondan que hacía el Porsche de Industrial Molinera, GRY-3452, afuera de la casa de Iván B (...) entonces, lo mínimo que debió hacer la Fiscalía General del Estado, después de la denuncia, (...) fue llamar a declarar al gerente de Industrial Molinera", sostuvo.

Por otra parte, Nataly Morillo, asambleísta del bloque gobiernista ADN, expresó que también le dicen basta a la politización. "Nosotros estamos tratando de hacer una fiscalización integral, ya no con shows, ya no con revanchismos", dijo.

Álvarez aprovechó el entorno de la comisión controlada por el correísmo para hacer su denuncia, y anunció que no irá a la comision de seguridad, que en cambio es manejada por el oficialismo, que investiga los últimos atentados en Guayaquil.

El ministro del Interior, John Reimberg, que no fue a la comparecencia, usó sus redes sociales para referirse a Álvarez y a las dos últimas alertas de bomba en Guayaquil.

"Alcalde, verifique la información antes de hacerla pública. Exija a sus colaboradores que le informen bien antes de que su boca le gane a su cerebro", publicó en su cuenta de X.

La comisión cerró la comparecencia sin informar los pasos que dará en la investigación.

